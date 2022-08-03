波洛西訪台 北京訴諸灰色戰略 彭博：美國麻煩才要開始

眾院議長波洛西台北時間3日上午拜訪立法院並首度發表公開談話。(中央社)

國會眾院 議長波洛西 赴台班機2日並未遭中國解放軍 機攔截，沒有引發美、中軍事危險對峙，讓外界鬆了口氣，但中國旋即在台灣周遭海域設下軍事演習區，形同灰色地帶，阻卻國際對台灣的支援，向台灣施壓；中國研究專家裴敏欣指出，華府將發現未來要對付這些軍演區，很難不引發衝突，美國頭疼才剛要開始。

裴敏欣2日在「彭博」 (Bloomberg)撰文指出，雖說這一輪軍演要從4日中午過後才開始，屆時波洛西已經離台，但這一波武嚇彰顯中國在台海戰術行動升高到前所未有，隨意一看這些軍演區，都知道解放軍是在模擬海軍封鎖台灣。

中國軍演三天用意在提醒外界，中國不必開戰都還有很多方式向台施壓，削弱美國對台支援；未來幾年，反制這些灰色地帶的戰術行動，才是美國要維持台灣安全的最艱鉅挑戰。

俄羅斯侵略烏克蘭之後，西方媒體特別關注中國有無可能採二戰諾曼地兩棲登陸方式入侵台灣，裴敏欣認為代價及失敗風險太大，中國未來五到七年不可能那麼做。

他指，在中國取得全方位戰力，確保攻台必勝之前，最可能做的便是日益增加灰色地帶的強勢戰術，以達成嚇阻國際支援台灣、達成兩岸和平統一的戰略目標。

中國還可以設法增加外國與台做生意的成本；假如台灣被視為日益危險，外國政府及企業就會尋找替代地方；例如美國憂心無法繼續取得台灣獨占技術的先進晶片，最近還由國會通過立法，強化國內半導體產業。

三天的環台軍演令人深思；軍演實質上本就危險、挑釁、打斷平常；然而嚴格來說，軍演還稱不上戰爭行為，不致引發美方反應；綜觀一切，軍演為期甚短，旨在警告，但未來若出現更嚴峻的光景，中國可能宣布環台海上軍演數周，有力切斷台海對外連絡。

只是，了解中方可能訴諸灰色戰略，就該迫使美國重新思考對台防務的支援；光是把台灣建設為「刺猬之島」還不足以確保台灣安全。

裴敏欣認為，每次中國升高緊張，美軍就應把航母戰鬥群部署到台灣附近，既可平息台島恐慌，更好的選項是外交上先發制人，阻擋未來發生危機。