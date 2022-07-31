我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

波洛西傳訪台／怕中國「羅織陰謀」台態度低調

編譯莊蕙嘉、記者魯永明、楊正海、鍾維軒、江婉儀／綜合報導

美國國會眾院議長波洛西29日率團搭乘美軍行政專機出發訪問亞洲，行程間傳將將8月訪台，解放軍已在近台地區展開軍演，並揚言「必將採取強有力措施」。對此，台國防部30日表示，針對解放軍任何軍事威脅與行動，台已完備各項應變方案與作戰計畫。

相較於美中交鋒，台灣官方顯得異常低調，因為不論支持或反對波洛西來訪，都會得罪美中任何一方，增加台灣自身風險。

台灣朝野反應都相當謹慎，行政院長蘇貞昌30日僅表示，國際友人對台灣的支持與來訪都非常歡迎。前總統馬英九說，美國的好朋友來都歡迎，中間風險要評估。國民黨主席朱立倫表示，對於國際友人訪台都表示歡迎，只要對台灣區域安全或台灣所有經貿民主自由有幫助都歡迎。

有線電視新聞網(CNN)引述一名熟悉波洛西訪問行程的人士說法，她計畫29日啟程，這趟亞洲行包括日本、南韓、馬來西亞和新加坡，但台灣的部分始終標註「暫定」。

分析人士指出，台灣此刻處於一個尷尬位置。台灣長期依賴美國軍售，確保一旦中共來犯時有能力自我防衛，對於美國重量級政治人物來訪，台灣不想表現出不歡迎的態度。然而，若台灣對波洛西來訪表現太過熱切，又可能會激怒北京

澳洲國立大學政治學家宋文笛指出：「台灣政府的利益是保持低調，避免被解讀為台灣積極鼓勵波洛西來訪。若台灣保持靜默而波洛西真的來了，可以被解讀為是美國或波洛西作的決定。但若台灣公開呼籲她來訪，北京就能羅織為台灣的陰謀。」

創辦線上雜誌「破土」(New Bloom)，報導政治與文化議題的丘琦欣表示，台灣民眾不太擔心波洛西來訪可能造成的影響，「中國的威脅太頻繁了，以致於像是背景噪音般。事實上，民眾不認為波洛西訪台有那麼嚴重的影響」。

台灣「國防安全研究院」國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，台灣「歡迎所有其他國家的友人，我們感謝來自國際社會的所有支持」，若台海緊張情勢升高，是北京的責任。他說：「台灣絕不是搭(美國)便車的人，我們會展現自我防衛的意志」。

波洛西 北京 解放軍

上一則

波洛西傳訪台／中高調軍演 福建平潭「高射炮不間斷」

下一則

新聞透視／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

延伸閱讀

胡錫進：波洛西若訪台 解放軍有多種手段懲罰台灣當局

胡錫進：波洛西若訪台 解放軍有多種手段懲罰台灣當局
新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？
關注波洛西訪台與否 「台灣」登土耳其推特熱門關鍵字

關注波洛西訪台與否 「台灣」登土耳其推特熱門關鍵字
台美合作護衛波洛西？台國防部：完備各項應變作戰準備

台美合作護衛波洛西？台國防部：完備各項應變作戰準備

熱門新聞

拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
國會眾院議長波洛西是否訪台，不僅是連日來的焦點，也是外界關切拜習通話內容的核心。（美聯社）

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

2022-07-29 06:34
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
聯邦眾院議長波洛西。（美聯社）

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

2022-07-28 20:06

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害