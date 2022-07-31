波洛西傳訪台／怕中國「羅織陰謀」台態度低調

美國國會眾院議長波洛西 29日率團搭乘美軍行政專機出發訪問亞洲，行程間傳將將8月訪台，解放軍 已在近台地區展開軍演，並揚言「必將採取強有力措施」。對此，台國防部30日表示，針對解放軍任何軍事威脅與行動，台已完備各項應變方案與作戰計畫。

相較於美中交鋒，台灣官方顯得異常低調，因為不論支持或反對波洛西來訪，都會得罪美中任何一方，增加台灣自身風險。

台灣朝野反應都相當謹慎，行政院長蘇貞昌30日僅表示，國際友人對台灣的支持與來訪都非常歡迎。前總統馬英九說，美國的好朋友來都歡迎，中間風險要評估。國民黨主席朱立倫表示，對於國際友人訪台都表示歡迎，只要對台灣區域安全或台灣所有經貿民主自由有幫助都歡迎。

有線電視新聞網(CNN)引述一名熟悉波洛西訪問行程的人士說法，她計畫29日啟程，這趟亞洲行包括日本、南韓、馬來西亞和新加坡，但台灣的部分始終標註「暫定」。

分析人士指出，台灣此刻處於一個尷尬位置。台灣長期依賴美國軍售，確保一旦中共來犯時有能力自我防衛，對於美國重量級政治人物來訪，台灣不想表現出不歡迎的態度。然而，若台灣對波洛西來訪表現太過熱切，又可能會激怒北京 。

澳洲國立大學政治學家宋文笛指出：「台灣政府的利益是保持低調，避免被解讀為台灣積極鼓勵波洛西來訪。若台灣保持靜默而波洛西真的來了，可以被解讀為是美國或波洛西作的決定。但若台灣公開呼籲她來訪，北京就能羅織為台灣的陰謀。」

創辦線上雜誌「破土」(New Bloom)，報導政治與文化議題的丘琦欣表示，台灣民眾不太擔心波洛西來訪可能造成的影響，「中國的威脅太頻繁了，以致於像是背景噪音般。事實上，民眾不認為波洛西訪台有那麼嚴重的影響」。

台灣「國防安全研究院」國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，台灣「歡迎所有其他國家的友人，我們感謝來自國際社會的所有支持」，若台海緊張情勢升高，是北京的責任。他說：「台灣絕不是搭(美國)便車的人，我們會展現自我防衛的意志」。