波洛西訪台「不明朗」中軍演、官媒威脅齊下 警告升級

民間航空機追蹤APP內容顯示，國會眾院議長波洛西29日下午從加州安德魯斯基地出發，疑搭乘呼號SPAR19的美軍C40行政專機前往亞太，途中降落夏威夷。(Getty Images)

國會眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)29日啟程前往亞洲，因有可能造訪台灣而引發中國激烈反應，北京當局、官媒言辭中，對美國及台灣的威脅升溫，甚至有稱要擊落波洛西座機者；至於波洛西，則依然對此持模糊態度。

波洛西以「安全問題」為由，拒絕確認她的出訪計畫；華爾街日報(WSJ)29日引述消息人士報導，波洛西計畫造訪的國家包括日本、馬來西亞、新加坡及南韓，是否訪台依然不明朗，若最終決定成行，將會有相應的準備動作。

民間航空機追蹤APP內容顯示，波洛西29日下午從加州 安德魯斯基地出發，疑搭乘呼號SPAR19的美軍C40行政專機前往亞太，途中降落夏威夷。

波洛西來自涵蓋部分舊金山、亞裔選民超過三成的國會加州第12選區，對中共 人權問題素來強硬；報導指出，現年82歲的波洛西已經到了「確立政治遺產」的階段。

中軍演 部署2艘軍艦

波洛西亞洲行啟程後，中共解放軍除了在30日宣布於金門烏坵附近的福建平潭實彈軍演外，「每日郵報」報導，解放軍海軍也在近期接連於海南、廣東沿岸附近舉行軍演，在台灣海峽西南方20多公里處，目前正有兩艘搭載地對空飛彈的軍艦。

據長期關注南海軍事動態的越南軍事記者鄧當(Duan Dang，音譯)的說法，這兩艘軍艦分別是距離台灣海峽西南方27公里處的「052D型飛彈驅逐艦」，以及23公里處的「054A型飛彈護衛艦」。

該報導稱，外界視這些部署為試圖讓波洛西對訪台打退堂鼓的「秀肌肉」作為。

國會眾院議長波洛西亞洲之行可能搭乘的美國空軍C40運輸機。(取材自美國空軍網站)

中官媒 避點名波洛西

香港「南華早報」則報導，中國官媒在劍拔弩張的措辭中，依然避免直接點名波洛西；倒是不少官媒這次與前總統川普立場一致，引述他的話稱波洛西訪台只會造成「困擾、混亂及『一團亂帳』」。

而在官媒之外，在中共對言論的控制下，許多措辭強硬的專欄文章並起，社群媒體或是新聞留言，基本上也只能留下鷹派言論。

據報導，分析家指出，台灣方面相對沉默是因為情況棘手。一方面台灣仰仗美國提供軍備以對抗中國的可能進犯，不能讓人以為台灣不歡迎美國最有實力政治人物之一波洛西的支持。

專家說，但若台灣看似太過熱烈期待波洛西到訪，又可能會激化北京的怒氣。台外交部28日表示，「並沒有接獲波洛西議長訪台的確切訊息，也沒有進一步評論。」

政治分析家表示，台灣當局保持低調的原因之一在於，若是波洛西訪台確實成行，這麼做將有助於台灣規避責難，也就是中國比較可能怪罪美國而非台灣。

來源：NewsNation