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拜習通話 觸及台海、關稅 可能11月會面

記者張文馨、編譯潘勛／綜合報導
拜登總統28日與習近平主席第五度通話，雙方對台灣問題都互相提出警告。 （拜登推特）
拜登總統28日與習近平主席第五度通話，雙方對台灣問題都互相提出警告。 （拜登推特）

習近平提一中三公報 促勿玩火自焚

拜登總統28日與中國國家主席習近平視訊交談超過兩小時，談及台海情勢，拜登重申一中政策不變，反對片面改變現狀，習近平提及一中三公報，警告勿玩火自焚。拜登及習近平並達成共識，將安排兩人實體會面。

美國媒體推測，兩國領袖會面場合有可能是11月於印尼舉辦的20國集團峰會。

由於眾議院議長波洛西是否訪台，情勢詭譎，使這場對話格外受到關注。美方表示，這次通話是白宮提議且北京附議，也是拜登就任總統以來，第5次和習近平對話。

拜登重申一中 反對片面改變現狀

美方資深官員表示，拜登重申美國致力於基於台灣關係法、美中3聯合公報和6項保證的「一個中國」政策，他向習近平強調，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，以及美國對維持台海和平穩定的承諾。

拜習28日通話後，雙方都釋出將安排兩人見會的訊息，但在眾院議長波洛西擬訪台一事上...
拜習28日通話後，雙方都釋出將安排兩人見會的訊息，但在眾院議長波洛西擬訪台一事上，都一再重申立場。（新華社）

中國外交部轉述習近平的話說，「中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。」

中方聲明也轉述拜登立場：「我願重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支援台灣『獨立』。」

資深官員說，拜習談到，美中在台灣問題上存在分歧，且這個問題已經處理超過40年，持續確保溝通管道暢通是相當必要的。

中方外交部和美國資深官員均指這場通話「坦誠深入」，同意保持聯繫，責成雙方工作團隊持續溝通合作；美國資深官員在電話簡報會上更提到，拜習談到面對面會晤的重要性，並同意由雙方團隊接續磋商，找出雙方都同意碰面的時間。

白宮表示，這通電話是拜登政府維持並深化美中溝通管道的努力之一，也代表著美國負責任管控雙邊分歧，並在利益一致之處合作，尤其是應對氣候變遷和公衛安全。

除了台灣議題，中方外交部的事後聲明提到，習近平提到中美兩個大國發揮引領作用，維護世界和平安全的職責，重申從戰略競爭角度定義中美關係，是誤判和誤讀，應保持各層級溝通，推動雙邊合作。中方外交部表示，習近平談到宏觀經濟政策協調、維護全球產業供應鏈穩定等問題，批評違背規律搞「脫鉤斷鏈」，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱。

談及貿易不公、南海及俄羅斯等議題

此外，拜習通話還觸及關稅、南海和俄羅斯等議題，資深官員表示，拜登向習近平說明了中方貿易不公的作為傷害美國勞工和家庭，「但他沒有跟習主席談到任何可能採取的行動（指減免關稅）。」

針對南海，美方轉述，拜登廣泛地談論了北京在該區域與國際規範秩序相悖的作為，但沒有深談；在俄羅斯議題上，兩人交換俄烏戰爭對全球影響的看法，也沒有突破性進展。

拜登在橢圓辦公室與習近平通話，參與的美方官員包含國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、首席副國安顧問費納（Jon Finer）、印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）和中國暨台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）。

美國外交學者表示，拜、習28日談話中，北京雖警告美方就台灣在玩火，但不代表習近平的外交言辭有所升高；大西洋理事會(Atlantic Council)中國事務資深學人柯佛(John Culver)指出，中國放狠話的詞彙還很多，習近平並未用到。

華府智庫史汀生中心(Stimson Center)中國項目主任孫雲指出，兩國均表示這次元首對話涵蓋話題甚廣，由疫情到氣候變遷都有，不光膠著於台灣，習近平追求第三任期，有降低緊張的動機；孫雲認為，中國消受不起與美關係全面撕裂。

習近平 拜登 北京

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