波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

國會眾院議長波洛西是否訪台，不僅是連日來的焦點，也是外界關切拜習通話內容的核心。（美聯社）

中國反對美國會眾院議長波洛西 訪台，引起美方高度重視，與北京 1997年反對時任眾院議長的金瑞契(Newt Gingrich)訪台未果、只能忍氣吞聲已大不相同，襯映的是25年間時移勢易，中國遠為富強，加上中共20大在即，更不願就台灣與美國妥協。

美聯社28日報導，金瑞契訪台時，中國國家主席是江澤民；當時中國正在準備慶祝香港回歸，殷盼由1989年天安門鎮壓事件致國際孤立中掙脫，而且金瑞契是親中派，大力支持提升美中關係，訪台前到北京會見過江澤民，所以中國避免與華府發生撕裂式的碰撞。

前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

但如今中國遠為富裕、武力強大，無意就台灣與美國妥協；報導稱波洛西有意8月訪台，北京強烈反對，指美國任何與台灣的官方接觸形同正式承認台北當局。北京揚言，台北無權進行對外關係。

波洛西訪台時機，讓中國國家主席習近平 增添政治壓力；外界咸認為習近平想在今秋的中共20大會議上追求第三個五年任期，波洛西若訪台成行，政敵可取得口實，指習近平面對他們所稱的美國挑釁行為不夠強硬。

中國國防部發言人譚克非28日稱，美方不得安排波洛西訪台，若美方一意孤行，中國不會坐視不理，定會採取強烈措施，阻斷境外勢力及支持台獨的分裂計畫，堅決捍衛中國的國家主權及領土完整。

波洛西訪台若真成行，美方官員懷疑北京真敢對她本人動手，或真想破壞她的訪問，但不排除中國升高派軍機進入或逼近台灣空域，派軍艦在台海巡邏，也不排除中國在該區域其他地方展現實力。

金瑞契訪台後的25年之間，中國超越德、日兩國，成為世界第二大經濟體，僅次於美國；軍費開支連續27年增加，2021年為2930億美元，只排在美國之後。

習近平上台之後，政治局面大為改觀；他集權之程度，至少超越1980年代以來任何中國領袖；揚言復興中國，對外更專斷，升高對台壓力；中國斥資數千億美元研發戰機、潛艦、航母等高科技武器，據稱擁有「航母殺手」的導彈，咸信用意在攻打台灣時，阻斷美國海軍協防台灣。

中國經濟擴大，全球角色提升，也讓北京取得更多外交工具向華府表達憤怒；拜登政府就氣候變遷、新冠疫情等其他全球挑戰，都也需要中方合作。