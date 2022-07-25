我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見

熱浪「烘烤」9千萬人 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

熱浪焚田、物料成本飆漲 農牧業損失慘重

編譯盧炯燊／綜合24日電
熱浪襲全美，許多農地面臨歉收危機，也衝擊畜牧業飼料供給。圖為愛阿華州一處玉米田。（路透）
熱浪襲全美，許多農地面臨歉收危機，也衝擊畜牧業飼料供給。圖為愛阿華州一處玉米田。（路透）

美國廣大地區過去一星期在超級熱浪襲擊下，除了民眾的生活條件急劇惡化外，也給農牧業帶來沉重壓力，玉米、大豆等農作物的生長、牛群的飼養等，均受到嚴重衝擊。

中西部地區自進入夏季以來，一些地方長時間處於極端炎熱和乾燥天氣。國家氣象局(the National Weather Service，NWS)的數據指出，玉米產量最多愛阿華州，氣溫達到100℉；德州及奧克拉荷馬州等主要畜牧業州，氣溫更高達105℉。

堪薩斯、奧克拉荷馬、德州等多個州，乾旱情況持續不退，牲畜遭到傷害，堪薩斯州6月就有數千頭牛因高溫而死亡。此外，牧場主花在飼料上的成本更多。

農業部的數據顯示，該地區牧場主在飼料、肥料、燃料及其他方面，成本大幅瘋升。其中一名牧場主表示，每噸飼料比去年增加了100元，為了減輕成本，很多牧場主寧願將小牛賣到飼養場，甚至有人將乳牛賣給屠宰場，因為繼續餵養牠們實在不合算。

數據顯示，雖然牛的今年價格較去年上升15%，但生產成本實在太高，要實現收支平衡很有難度，愛阿華州立大學一項分析估計，牛的飼主過去兩個月都出現虧損。

作為牛群主要飼料的玉米，收成受持續高溫影響，進一步推高了畜牧飼料成本。現在適值中西部各州農作物生長季節的重要時刻，但超級熱浪造成嚴重威脅。

田納西州一名玉米農場主人桑德斯(Eddie Sanders)預計今年的收成，只是正常的一半，甚至只有三分之一，除玉米外，大豆也面對歉收危機。

他形容目前整片玉米田就像給火燒一樣，祈望天公作美能夠每十天就下一場雨。

不過一些分析師及期貨商人指出，幸而其他州的農作物生長態勢良好，伊利諾、印第安納及愛阿華部分地區，最近都有降雨。

農業部7月18日的作物報告顯示玉米狀況穩定。中西部部分地區近期將會降雨，對農作物的困境將有所紓緩。過去一周，芝加哥期貨交易所的玉米期貨已作出反應，價格下跌近7%。

德州 愛阿華州 高溫

上一則

波洛西訪台？接近中共20大 白宮憂爆台海危機

下一則

周末熱浪烘烤9000萬人 各州紛傳「熱死人」

延伸閱讀

全美9千萬人「熱浪烘烤」 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

全美9千萬人「熱浪烘烤」 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

熱穹蓋頂噴射氣流脫序 熱浪強襲歐美氣溫猛飆

熱穹蓋頂噴射氣流脫序 熱浪強襲歐美氣溫猛飆
農曆大暑 「三伏天」來臨 全美酷熱 溫度飆100℉ 30州高溫警報

農曆大暑 「三伏天」來臨 全美酷熱 溫度飆100℉ 30州高溫警報
質疑控槍墮胎立場 紐森轟艾伯特 加州勝德州

質疑控槍墮胎立場 紐森轟艾伯特 加州勝德州

熱門新聞

商場民眾跟隨警方撤離。（247TV影片截圖）

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄

2022-07-18 00:03
白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

2022-07-22 13:01
公布的錄像顯示，近400名員警案發當天，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發時，羅布小學校教室走廊都是警察，但坐視槍殺發生。(美聯社)

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

2022-07-18 02:30
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
傑克森曾在前總統小布希、歐巴馬與川普執政期間擔任白宮醫生。(Getty Images)

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

2022-07-18 09:16
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58

超人氣

更多 >
中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」
華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險