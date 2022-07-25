熱浪焚田、物料成本飆漲 農牧業損失慘重

熱浪襲全美，許多農地面臨歉收危機，也衝擊畜牧業飼料供給。圖為愛阿華州一處玉米田。（路透）

美國廣大地區過去一星期在超級熱浪襲擊下，除了民眾的生活條件急劇惡化外，也給農牧業帶來沉重壓力，玉米、大豆等農作物的生長、牛群的飼養等，均受到嚴重衝擊。

中西部地區自進入夏季以來，一些地方長時間處於極端炎熱和乾燥天氣。國家氣象局(the National Weather Service，NWS)的數據指出，玉米產量最多愛阿華州 ，氣溫達到100℉；德州 及奧克拉荷馬州等主要畜牧業州，氣溫更高達105℉。

堪薩斯、奧克拉荷馬、德州等多個州，乾旱情況持續不退，牲畜遭到傷害，堪薩斯州6月就有數千頭牛因高溫 而死亡。此外，牧場主花在飼料上的成本更多。

農業部的數據顯示，該地區牧場主在飼料、肥料、燃料及其他方面，成本大幅瘋升。其中一名牧場主表示，每噸飼料比去年增加了100元，為了減輕成本，很多牧場主寧願將小牛賣到飼養場，甚至有人將乳牛賣給屠宰場，因為繼續餵養牠們實在不合算。

數據顯示，雖然牛的今年價格較去年上升15%，但生產成本實在太高，要實現收支平衡很有難度，愛阿華州立大學一項分析估計，牛的飼主過去兩個月都出現虧損。

作為牛群主要飼料的玉米，收成受持續高溫影響，進一步推高了畜牧飼料成本。現在適值中西部各州農作物生長季節的重要時刻，但超級熱浪造成嚴重威脅。

田納西州一名玉米農場主人桑德斯(Eddie Sanders)預計今年的收成，只是正常的一半，甚至只有三分之一，除玉米外，大豆也面對歉收危機。

他形容目前整片玉米田就像給火燒一樣，祈望天公作美能夠每十天就下一場雨。

不過一些分析師及期貨商人指出，幸而其他州的農作物生長態勢良好，伊利諾、印第安納及愛阿華部分地區，最近都有降雨。

農業部7月18日的作物報告顯示玉米狀況穩定。中西部部分地區近期將會降雨，對農作物的困境將有所紓緩。過去一周，芝加哥期貨交易所的玉米期貨已作出反應，價格下跌近7%。