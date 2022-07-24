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猴痘全美傳播中…何時該檢測？誰有資格打疫苗？

編譯盧炯燊／綜合23日電
美國在44州已發現2800例猴痘病例，白宮正考慮宣布醫療緊急狀態。圖為紐約市一名醫護人員為民眾注射猴痘疫苗。(路透)
美國在44州已發現2800例猴痘病例，白宮正考慮宣布醫療緊急狀態。圖為紐約市一名醫護人員為民眾注射猴痘疫苗。(路透)

猴痘在全球進一步擴散至70多個國家及地區，已出現非同尋常的情況，世界衛生組織23日正式將其列為全球緊急公衛事件。這意味著國際需要採取協調一致的應對措施防止病毒繼續傳播，並可能要求成員國在疫苗、治療及其他方面上投入更多資源。

然而很大的問題是，不少重要的關鍵工具及手段仍沒有在全球廣泛使用，即使在美國也是如此，大部分人根本得不到相關信息，檢測的診所與衛生部門缺乏協調，疫苗分發滯後，甚至對治療的選擇也模糊不清。

誰有資格接種？

目前美國的國家疫苗儲備中有兩種可協助防感染，但受到聯邦政府控制，主要提供給兩類人士，即可能在處理樣本時受感染的醫護人員及實驗室人員，另外就是已確認或疑似接觸過猴痘的人。換言之，一般公眾不會獲接種。

不過一些病例數字較高的州份已擴大接種資格。例如紐約州及新澤西州，若參加了曾發生猴痘感染的活動，又或是同性戀、雙性戀、跨性別者都合資格。

何時應該檢測？

專家們一致認為應優先考慮接種疫苗做好預防，然而當開始發現有紅色病變、丘疹或膿皰時，就應聯繫醫生，若醫生懷疑可能是感染的話，就會安排到指定疹所或健康中心接受檢測。

迄今猴痘除沒有居家測試外，另一個問題是，一些醫護人員可能不知道或不能識別猴痘。尤其是生殖器區域出現時，它看起來可能與常見的性病症狀非常相似，例如皰疹或梅毒，這樣會很容易錯過檢測時機。

治療療程如何？

治療猴痘治療主要是控制症狀，醫生可能會開止痛藥，緩解生殖器區域的疼痛或瘙癢，若出現細菌感染，醫生會開出抗生素。

一般而言，無論患者是否獲得抗病毒治療，一旦出現症狀時就應馬上居家隔離。與新冠病毒一樣，避免與親友及寵物接觸，戴上口罩，盡可能用紗布遮蓋所有皮疹，直到完全癒合。在病變結痂、脫落，並形成新一層的完整皮膚時，才算痊癒，整個療程由二至四個星期不等。

美國在44州已發現2800例猴痘病例，白宮正考慮宣布醫療緊急狀態。圖為佛州一名醫...
美國在44州已發現2800例猴痘病例，白宮正考慮宣布醫療緊急狀態。圖為佛州一名醫護人員準備為民眾注射猴痘疫苗。(Getty Images)

猴痘 檢測 疫苗

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