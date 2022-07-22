田納西華裔蜜月遇害 新婚夫凌晨借艇 醉稱：我們吵架了

田州新婚夫婦道森(左)和克莉絲蒂．陳(右)在斐濟度蜜月，克莉絲蒂被發現陳屍在酒店房間。圖為兩人婚前度假時光。(取自Instagram)

田納西州 華裔藥劑師克莉絲蒂‧陳(Christe Chen)閃婚後於斐濟度蜜月遭謀殺案，更多細節曝光；39歲的陳9日中午於斐濟亞薩瓦群島(Yasawa group of islands)海龜島度假村(Turtle Island Resort)獨棟蜜月屋，被前往打掃的私人管家發現陳屍浴室，身體多處外傷，頭部受鈍器外傷。

每日郵報(DailyMail.com)報導，克莉絲蒂‧陳的新婚丈夫、38歲的道森(Bradley Robert Dawson)9日凌晨2點多向旅館借了一艘皮艇，划到距離海龜島1.2哩的另一個小島馬塔卡瓦萊武島(Matacawalevu Island)；10日下午他被人發現後，三名警察 將他帶往斐濟主要島嶼，指控他犯下謀殺罪，目前關在勞託卡(Lautoka)監獄。但他的律師康恩(Iqbal Khan)表示，道森否認指控。

克莉絲蒂‧陳和道森甫於2月閃婚，兩人在海龜島度假村蜜月屋住了兩天，該島一次最多只能入住14對情侶，每棟蜜月屋都配備私人管家，每晚要價高達3500元。住客抵達斐濟後，須搭乘小型水上飛機前往海龜島。

每日郵報引述49歲的馬塔卡瓦萊武島島民拉圖萊勒(Manoa Ratulele)說法表示，道森說他與妻子陳「吵了架」(we had a fight)，借皮艇來小島海灘靜一靜。他看到道森的手腳有瘀傷和流血，不知是否是在附近的珊瑚礁上跌倒。拉圖萊勒指出，「道森『顯得很不安』，拒絕水和食物並堅稱自己沒事，然後他說：『求求你，我要報警。』」

道森堅持報警的同時，村民開始聚集，道森說他喝醉了。拉圖萊勒說：「他沒有告訴我們他殺了妻子，但我能聞到他身上的酒味。他只是不斷重複地說：『我們吵架了。』」

海龜島度假村聲明表示，「我們可以確認，一對夫婦7月9日在島上發生事件，導致悲慘結果，指控已提出。我們與前來徹底調查的警方充分合作，警方現已離開該島。」

道森被捕後，檢察官說他拒絕提交他的DNA讓法醫檢測。斐濟太陽報(Fiji Sun)報導，地方法官指道森犯下「可起訴罪行」，此案將移交勞託卡高等法院；道森的保釋申請須在高等法院提出。

克莉絲蒂‧陳生前在曼菲斯的Kroger擔任藥劑師，道森在協助兒童的非營利組織Youth Villages擔任IT人員。該非營利組織表示，道森已被停職。

克莉絲蒂‧陳的友人朔姆伯格(Rena Schomburg)表示，陳是獨生女，常和媽媽一起奢侈旅行，並將照片發到社群媒體 ；她形容陳「超級甜美、善良、願意為任何人做任何事、外向、慷慨又有趣。」朔姆伯格她從未見過道森，陳有可能是通過馬拉松比賽認識道森。