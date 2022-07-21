我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

支持不同候選人、同天演說 潘斯反川普 愈來愈高調

編譯盧炯燊／綜合20日電
前總統川普(右)和前副總統潘斯(左)從漸行漸遠到公開互槓，2024年還可能成為角逐白宮的對手。(美聯社)
前總統川普(右)和前副總統潘斯(左)從漸行漸遠到公開互槓，2024年還可能成為角逐白宮的對手。(美聯社)

前副總統潘斯愈來愈高調反對前總統川普，兩人本周五(22日)將在共和黨關鍵州亞利桑納州的共和黨初選中，各自為力挺的候選人站台；26日又會同時現身華盛頓特區，在不同的組織活動上發表演說。

這代表著這對前朝政府的親密搭檔，現在不僅分道揚鑣，更變成一個緊張的對抗關係，若兩人最終都選擇參加2024年總統選舉，很快就會在黨內初選中拚鬥。

亞利桑納州長初選已成為兩人角力的擂台，雙方各自支持不同的參選人，選舉結果將是衡量兩人在黨內影響力的指標。

潘斯與該州即將離任的州長杜西(Doug Ducey)結盟，表態支持前房地產開發商羅布森(Karrin Taylor Robson)，將於本周五在鳳凰城為他站台；川普則支持「福斯新聞」(Fox News)前主播卡麗‧雷克(Kari Lake)，同一天會在普雷斯科特山谷(Prescott Valley)她的集會上現身。

共和黨資深策士詹寧斯(Scott Jennings)認為，潘斯愈來愈高調反對川普，是試圖藉此傳達更大的信息，即共和黨應該著眼於未來，過去黨內會聽取川普的不同觀點，現在這方面的旗手是潘斯。

這個說法說明了潘斯的驚人轉變，在白宮的四年裡，他是川普最忠誠的捍衛者，但從他拒絕支持川普的大選被竊論開始，他便已站在對立面。

對於未來的共和黨總統候選人提名，保守派的盟友指出，川普並不認為潘斯是威脅；參院少數黨領袖麥康諾則認為，如果川普參選，他將會面對許多競爭，其中一個或將會是獲保守派支持的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。

但其他共和黨人對潘斯的支持也不容忽視，他20日到國會山莊出席保守派共和黨研究委員會(Republican Study Committee)會議時，在國會暴動當天的表現就受到讚賞。

消息人士指出，德州的國會眾議員羅伊(Chip Roy)高度讚揚潘斯在去年1月6日國會暴動當天表現出的勇氣，值得每個人為他鼓掌，也說他當天拒絕川普要求廢除拜登的部分選舉人團票，是符合憲法的做法。

川普 共和黨 亞利桑納州

上一則

烏第一夫人國會演說 籲美助對抗俄國飢餓遊戲

下一則

參院修選計法 副總統角色「純儀式性」防川普惡例再現

延伸閱讀

前妻伊凡娜紐約葬禮 川普帶和她的三個孩子出席

前妻伊凡娜紐約葬禮 川普帶和她的三個孩子出席
涉誤導選舉舞弊 朱利安尼須在特別大陪審團前作證

涉誤導選舉舞弊 朱利安尼須在特別大陪審團前作證
川普要求 普立茲獎拒撤紐時、華郵「通俄門」得獎報導

川普要求 普立茲獎拒撤紐時、華郵「通俄門」得獎報導
國會暴動 川普「玩忽職守」？前白宮副國安顧問 博明將作證

國會暴動 川普「玩忽職守」？前白宮副國安顧問 博明將作證

熱門新聞

億萬富豪比爾蓋茲13日宣布再捐出200億元，增加蓋茲基金會支出，舒緩全球苦難。(美聯社)

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

2022-07-14 09:43
商場民眾跟隨警方撤離。（247TV影片截圖）

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄

2022-07-18 00:03
公布的錄像顯示，近400名員警案發當天，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發時，羅布小學校教室走廊都是警察，但坐視槍殺發生。(美聯社)

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

2022-07-18 02:30
傑克森曾在前總統小布希、歐巴馬與川普執政期間擔任白宮醫生。(Getty Images)

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

2022-07-18 09:16
(取自IMO官網)

國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3

2022-07-15 14:06
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查