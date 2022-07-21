支持不同候選人、同天演說 潘斯反川普 愈來愈高調

前總統川普(右)和前副總統潘斯(左)從漸行漸遠到公開互槓，2024年還可能成為角逐白宮的對手。(美聯社)

前副總統潘斯愈來愈高調反對前總統川普 ，兩人本周五(22日)將在共和黨 關鍵州亞利桑納州 的共和黨初選中，各自為力挺的候選人站台；26日又會同時現身華盛頓特區，在不同的組織活動上發表演說。

這代表著這對前朝政府的親密搭檔，現在不僅分道揚鑣，更變成一個緊張的對抗關係，若兩人最終都選擇參加2024年總統選舉，很快就會在黨內初選中拚鬥。

亞利桑納州長初選已成為兩人角力的擂台，雙方各自支持不同的參選人，選舉結果將是衡量兩人在黨內影響力的指標。

潘斯與該州即將離任的州長杜西(Doug Ducey)結盟，表態支持前房地產開發商羅布森(Karrin Taylor Robson)，將於本周五在鳳凰城為他站台；川普則支持「福斯新聞」(Fox News)前主播卡麗‧雷克(Kari Lake)，同一天會在普雷斯科特山谷(Prescott Valley)她的集會上現身。

共和黨資深策士詹寧斯(Scott Jennings)認為，潘斯愈來愈高調反對川普，是試圖藉此傳達更大的信息，即共和黨應該著眼於未來，過去黨內會聽取川普的不同觀點，現在這方面的旗手是潘斯。

這個說法說明了潘斯的驚人轉變，在白宮的四年裡，他是川普最忠誠的捍衛者，但從他拒絕支持川普的大選被竊論開始，他便已站在對立面。

對於未來的共和黨總統候選人提名，保守派的盟友指出，川普並不認為潘斯是威脅；參院少數黨領袖麥康諾則認為，如果川普參選，他將會面對許多競爭，其中一個或將會是獲保守派支持的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。

但其他共和黨人對潘斯的支持也不容忽視，他20日到國會山莊出席保守派共和黨研究委員會(Republican Study Committee)會議時，在國會暴動當天的表現就受到讚賞。

消息人士指出，德州的國會眾議員羅伊(Chip Roy)高度讚揚潘斯在去年1月6日國會暴動當天表現出的勇氣，值得每個人為他鼓掌，也說他當天拒絕川普要求廢除拜登的部分選舉人團票，是符合憲法的做法。