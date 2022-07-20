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剛與解放軍參謀長視訊…密利下令檢討美中軍事互動

記者張文馨／華盛頓報導
美國參謀首長聯席會議主席密利下令檢討過去五年的美中軍事互動，更新對中國軍事行動模式的掌握。（資料照片，Getty Images)
美國參謀首長聯席會議主席密利下令檢討過去五年的美中軍事互動，更新對中國軍事行動模式的掌握。（資料照片，Getty Images)

華府關切北京在印太區域日益增加的軍事作為，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）接受媒體訪問時透露，他已下令檢討過去5年的美中軍事互動，充分掌握近年來中方軍事行動模式的變化，確保全面了解北京的軍事能力與意圖。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩軍互動高度敏感且不公開居多，一架特種部隊的C-130運輸機上月與中國軍機有過某種類型的「相遇」，但五角大廈並未公開承認此事。

CNN報導，藉由這次檢討，密利詳細了解美中軍事互動的細節，尤其是可能被視為「不安全」或「不專業」的相關狀況，例如解放軍機艦太靠近美國軍事資產區域活動。

國防部官員表示，檢討目標在於通盤了解中國軍事行動模式的任何變化；檢討可望持續進行，因密利高度關注中國，要確保美方全面了解解放軍的軍力和意圖。

密利告訴CNN：「中國已經在經濟和軍事領域崛起超過10年，他們對太平洋地區越發大膽。」

密利表示，保持雙邊溝通管道暢通並管控競爭，將可降低戰略風險，美軍聚焦現代化作業與備戰，美國的夥伴與盟國網絡也是力量的來源之一。

CNN報導，密利在本月7日與中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成視訊通話之前，就要求內部人員展開初步檢討；美方事後聲明亦談及維持溝通管道及負責任管理競爭。

華盛頓郵報副主編伍華德（Bob Woodward）和政治記者科斯塔（Robert Costa）去年9月出版的「危急關頭」（Peril）一書披露，密利和李作成在美國前年底大選前後兩次通話，保證美國無意進攻，以避免雙方爆發意外衝突。

除了密利本月初與李作成對話，美國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）上月在新加坡香格里拉對話期間，也與中國國防部長魏鳳和對談。

這兩次對話都談及台海局勢，美方反覆強調負責任管控競爭，李作成對密利表示，若有人肆意挑釁必然遭到中方堅定反擊。

奧斯丁在美中防長對話臚列一系列中方對鄰國施壓的行動，包含派出大批戰機靠近台灣附近空域，對美國盟國的巡邏機實施危險攔截，以及從事掠奪區域物資的非法捕魚行動。

密利 國防部 北京

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