高盛CEO：通膨已根深柢固 短期內不會好轉

高盛集團執行長所羅門18日指出，全球通貨膨脹已根深柢固，短期內不會好轉。圖為所羅門2019年資料照片。(路透)

高盛 集團(Goldman Sachs)執行長所羅門(David Solomon)18日指出，全球通貨膨脹 已根深柢固，短期內不會好轉，先前經濟分析家指出「年底通膨趨緩」的說法仍充滿不確定性。

所羅門說：「目前看起來，通貨膨脹已與經濟體系深深糾結；跟過去的通膨不一樣，這次的通膨不論是在供應端或需求端都受到疫情 與烏俄戰爭等『非經濟的外部因素』嚴重影響。」

針對「通膨將持續多久」的問題，所羅門表示根據他與多家全球性大企業執行長的討論，發現供應鏈上的通膨現象仍然相當嚴峻；他說：「有經濟學者表示今年下半年度通膨會趨緩，不過這個不確定性很高，我們會仔細觀察。」

同時，全球各國央行為降低通膨影響，紛紛祭出相對較強硬的手段，所羅門也擔憂這些方式就算奏效也可能矯枉過正，讓本來就不穩定的市場變得更加詭譎，同時傷害市場信心與消費者在經濟體系中的活躍程度。

對於高盛集團而言，通膨持續多久的不確定性也深深影響該公司的運作，所羅門就指出高盛正在詳細檢視自己的開銷計畫；高盛財務長柯爾曼(Denis Coleman)透露，公司正在放緩招募新進員工的計畫、降低外包廠商承攬量等，以盡可能降低支出。

所羅門說：「我預期整體經濟環境充滿不確定性，且資產因通貨膨脹而揮發的速度會惡化，有必要更加謹慎地管理公司資產。」