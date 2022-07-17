拜登中東行2目標都落空 打造區域聯盟…遭回絕 增產石油…未獲同意

拜登總統(左三)16日在沙烏地阿拉伯與九國元首舉行峰會，提出美國中東政策五原則，強調不會一走了之。(Getty Images)

拜登 總統16日結束四天的中東之行返國，他在沙烏地阿拉伯吉達市與九國元首舉行的峰會上保證美國會投資於營造本地區正面的未來，與各國結成夥伴共事；但他上任以來的首次中東訪問的兩大目標都未能達成，既未獲得各國允諾致力於打造區域安全軸心，各國也未承諾立即增加石油 產量，緩解美國油價高漲的燃眉之急。

路透報導，峰會聯合公報言詞空洞；美國在本地區最重要的盟邦沙烏地阿拉伯，對美國希望藉此峰會打好基礎，共同打造出包括以色列 的區域安全結盟，對抗來自伊朗的威脅，甚至還潑冷水。

石油增產? 沙稱須OPEC+決定

今日美國報(US Today)報導，美國選民可能更感興趣的是拜登有無說服沙烏地阿拉伯增產石油，以拉低油價；「石油輸出國組織與夥伴國」(OPEC+)對增加石油產量並未因拜登來訪而給出承諾，但拜登指出，該集團最近已增加總產量，他估計「未來幾周會有進一步行動」。

拜登向沙烏地施壓，要求增加石油產量；專家表示，沙烏地不可能答應。沙國官員堅持說，產油政策要遵照市場邏輯來決定，要增產必須在OPEC+架構裡決定才行；OPEC+下次集會訂在8月3日舉行。

拜登與沙烏地王儲穆罕默德沙爾曼(Mohammed bin Salman)的一場會面中，曾提起極為敏感的人權問題，招致沙爾曼的反唇相譏。

防空連線? 海灣國家嗤之以鼻

美國提議把阿拉伯各國的防空系統連繫起來，拜登推銷本案後，發現窒礙難行，未與以色列建交的本區域國家嗤之以鼻，且不願被視為結盟對付伊朗；伊朗在伊拉克、黎巴嫩及葉門等地，設有強大的代理人網絡。

沙烏地外交部長費瑟．沙地(Faisal bin Farhan Al Saud)表示，自己不曉得有任何討論海灣國家與以色列就國防而結盟情事，沙國並未參與那種談判；美、沙峰會後，費瑟指出，利雅德當局決定開放空域供航空班機使用，與跟以色列建交無關，也不是徵兆，指沙國有意往那個方向發展。

拜登總統16日結束中東之行返國，但所獲成果有限。圖為他在登上空軍一號專機時揮身。 (Getty Images)

人權爭議 拜登淡化與王儲見面

拜登將這次中東行的成果，聚焦在跟六個海灣國家、埃及、約旦及伊拉克元首舉行峰會，淡化與穆罕默德的會面；後者招致美國國內就他似乎放棄關懷人權的猛烈批評。

拜登曾放話說，因2018年華盛頓郵報特約記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)遭沙國特工謀殺一事，要讓沙國在全球舞台成為被唾棄國家，但最後決定，為了美國利益，有必要調整思惟，不能與全球頭號石油輸出國的沙國撕破關係。

海灣國家就俄國侵略烏克蘭一事，也拒絕與美國站同一邊，目前就戰略結盟要求美國給出具體承諾，因為各國感覺美國想從中東及阿拉伯地區抽身。