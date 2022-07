「輸了 非被偷」共和黨自家72頁大選報告 打臉川普

民調顯示多數共和黨人仍認川普贏得2020大選。(美聯社)

包括知名律師、聯邦法院退休 法官在內人士組成的保守派團體,14日公布一份長達72頁的調查報告,對於前總統川普 及川普支持者大量興訟聲稱推翻2020年大選結果的各種說詞逐項打臉,斬釘截鐵全面駁斥。

名稱為「輸了,並非被偷走:川普敗選及拜登贏得2020年總統大選的保守派案情論述」(LOST, NOT STOLEN:The Conservative Case that Trump Lost and Biden Won the 2020 Presidential Election)的研究報告,檢視了川普及川普支持者在六個決戰州提告但後來全數敗訴的共計60起選舉訴訟。

報告指出,所有成員「毫無懸念」(unequivocal)達成結論認為,川普聲稱「勝選結果遭竊」的說法完全站不住腳,就連川普政府的國土安全部,還有全國各地選務主管官員,都在2020年選舉投票日後的幾天就已經提出反駁。

這份報告是由眾院國會暴動調查委員會公布,公布的時間點則是媒體報導傳出川普可能提前宣布角逐2024年總統大選之際。

在研究報告上簽名的保守派人士,包括已退休聯邦法院法官葛瑞菲斯(Thomas B. Griffith)、盧提格(J. Michael Luttig)、麥克康尼爾(Michael W. McConnell)、前任司法部檢察總長(Solicitor General)歐爾森(Theodore B. Olson),以及前任共和黨 籍密蘇里州聯邦參議員丹佛斯(John Danforth)、前任共和黨籍俄勒岡州聯邦參議員史密斯(Gordon H. Smith)、共和黨選舉律師金斯柏格(Benjamin L. Ginsberg)、擔任共和黨國會幕僚長多年的霍普(David Hoppe),其中某些人長期以來反對川普。

報告結論寫道:「選舉結束迄今已20個月,這段期間川普支持者上窮碧落下黃泉,拼命尋找勝選結果遭竊的證據,始終都是空手而歸。天花亂墜的說詞滿天飛,對川普持同情立場的媒體則幫忙宣傳,許多懷有愛國心的美國民眾則信以為真。不過,客觀檢視證明這些主張都禁不起考驗,每一項都站不住腳。」

保守派人士在報告結論中指出,川普及川普支持者有義務坦承選舉辯論早就應該畫下句點了。