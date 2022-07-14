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美元兌歐元20年來首次等值 肇因制裁俄 引發能源危機

記者胡玉立／綜合報導
13日歐元兌美元一度暴跌至0.9998美元，這是2002年12月以來，歐元首次跌破1美元水平，為近20年來首見。(路透)
13日歐元兌美元一度暴跌至0.9998美元，這是2002年12月以來，歐元首次跌破1美元水平，為近20年來首見。(路透)

美國13日公布6月消費者物價指數、通貨膨脹飆升至1981年以來新高紀錄後，歐元兌美元一度暴跌至0.9998美元，這是2002年12月以來，歐元首次跌破1美元水平；但在短暫跌破等值價位後，歐元回升至上次交易價1.0061美元。

美國6月份年度消費者物價指數較去年同期增加9.1%，快入不敷出的消費者接下來生活恐將面臨更多困難，須支付更高價的汽油、食品、醫療保健和房租。獨立顧問聯盟(Independent Advisor Alliance)投資長扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示，「新公布的數字高得驚人，也高於預期，顯示通貨膨脹正迅速朝錯誤方向發展。」

歐元兌美元價位在短暫跌破平價後回升，顯示獲得支撐。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數(DXY)則一度達到2002年10月以來最高點108.59，隨後回落至107.95。

針對歐元兌美元貶值至平價，芝加哥DRW Trading市場策略師布瑞恩(Lou Brien)認為，主要是因為歐洲地區制裁俄羅斯、引發能源危機，歐元因此受害。他說：「試圖打壓俄羅斯的制裁行動，也在傷害歐盟；歐元區正在擺脫疫情艱難期，而這額外的麻煩降低了歐元吸引力。」

將俄羅斯天然氣輸送到德國的北溪一號管線(Nord Stream 1)11日開始進行年度定期維修，預計管線供氣將停止10天。但各國政府、市場和企業都擔心，北溪一號管線的關閉時間可能會因俄烏戰爭而延長。

與此同時，預計聯準會的加息幅度，可能會比包括歐洲央行在內的同行還要高。在高漲的通膨數據公布後，交易員已加大押注，指美國聯準會(Fed)可能在26、27日會議升息100個基點；幾乎可以肯定至少加息75個基點，也就是3碼。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)13日表示，6月通膨高於預期，可能需要決策者在會中考慮升息100個基點。

預計歐洲央行將在21日會議加息25個基點，這將是歐洲央行2011年以來首次加息。至於歐元貶值，不太可能影響其利率路徑。歐洲央行發言人表示，歐洲央行持續關注歐元匯率，它對通膨有影響，但央行並未設定具體水平。

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