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亞利桑納冰茶、好市多熱狗「凍漲」數十年的祕密？

編譯徐薏茹／綜合10日電
在大賣場「好士多」的熱狗加蘇打，售價不變，仍是一直維持1.5元的價格，令消費者放心。(Getty Images)
在大賣場「好士多」的熱狗加蘇打，售價不變，仍是一直維持1.5元的價格，令消費者放心。(Getty Images)

幾十年來最高的通膨率迫使各大賣家不得不提高食品、民生用品價格，然而在這段萬物皆漲的時期，某些商品卻能神奇地維持原價，有線電視新聞網(CNN)商業專欄CNN Business報導針對其背後原因一探究竟。

99分亞利桑納冰茶

23盎司罐裝亞利桑納冰茶(Arizona iced tea)售價與30年前首度上市時一模一樣，仍維持99分錢。其製造商「亞利桑納飲料公司」 (AriZona Beverages)每年可賣出約10罐99分錢的亞利桑納冰茶。

現年70歲的創辦人伏塔吉歐(Don Vultaggio)說：「我致力維持99分錢的價格，當情況對你不利時，就勒緊褲帶。」他認為因為提高價格失去顧客對短期利潤並不值得。

亞利桑納飲料公司透過比其他品牌更少的行銷支出來降低成本，並藉由銷售其他售價更高的果汁、能量飲、罐裝茶、點心、硬性蘇打水等產品賺取公司大部分的利潤。

來源：C.R.E.A.M

好市多 1.5元熱狗蘇打套餐

自1980年代中期以來，好市多(Costco) 美食廣場販售的熱狗配蘇打套餐便一直維持1.5元的價格。

為了讓熱狗套餐售價保持穩定，好市多想辦法削減食物廣場其他成本，例如將12盎司的蘇打罐裝飲料換成更便宜的20盎司飲料機。

好市多2009年開始販售猶太認證(kosher)熱狗，但供應商的肉品漸漸短缺，於是公司開始自行生產，轉為使用自有品牌「科克蘭」(Kirkland Signature)的熱狗。

好市多的加州工廠現在可生產約2億8500萬支熱狗；去年好市多在全球賣出1億2200萬組熱狗套餐。

好市多、BJ 4.99元烤雞

儘管雞肉價格年增率高達16.4%，零售商和其他商家仍維持烤雞售價。

好市多的烤雞仍是4.99元，十多年來從未變過；BJ批發俱樂部(BJ's Wholesale Club)售價同樣維持不變。

烤雞是超市的重要商品，能吸引顧客到店裡購物，消費者買烤雞時通常會順便逛其他商品，這也是零售商讓烤雞保持競爭力的原因，甚至願意在成本上漲時虧本出售。

好市多 零售商 利潤

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