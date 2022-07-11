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人類史創舉 揭開宇宙真面目 韋伯望遠鏡傳首張高解析彩圖

編譯陳韻涵╱綜合10日電
NASA在8日搶先公布一張誘人的工程測試「預告照」，這是最新最號強大的韋伯太空望遠鏡12日正式釋出的一批科學圖像與光譜數據，提供從最新角度看見宇宙深處。(美聯社)
NASA在8日搶先公布一張誘人的工程測試「預告照」，這是最新最號強大的韋伯太空望遠鏡12日正式釋出的一批科學圖像與光譜數據，提供從最新角度看見宇宙深處。(美聯社)

拜登總統11日將公布眾所期待的國家航空暨太空總署(NASA)韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)首張全彩照片，揭露宇宙神秘面紗；NSAA翌日則會與歐洲及加拿大太空總署分別公布更多韋伯回傳的照片，包括太陽系外行星光譜和恆星生命周期影像等。

揭宇宙面紗 拜登11日率先公布圖像

NASA表示，這張照片名為「韋伯的首次深空」(Webb's First Deep Field)，是人類史上第一次捕捉到深空宇宙畫面的高解析度圖像，展現浩瀚銀河奧秘，以及過去30年投入130億元的科學研究成果。

NASA、歐洲太空總署(ESA)與加拿大太空總署(CSA)攜手合作，訂12日分別公布韋伯望遠鏡的不同照片，而拜登與副總統賀錦麗將會在前一日率先讓公眾一睹為快。

NASA官員11日會向拜登與賀錦麗簡報，首張圖像將於東岸時間11日傍晚5時於白宮公布。

經過20多年心力開發與百億元投資，NASA在12日將釋出韋伯太空望遠鏡所拍攝的全...
經過20多年心力開發與百億元投資，NASA在12日將釋出韋伯太空望遠鏡所拍攝的全彩科學圖像與光譜數據，窺探前所未見的宇宙起源。(美聯社)

造價100億元的韋伯望遠鏡是人類最大且功能最強的太空望遠鏡，專家表示，韋伯可能讓人類對宇宙的認知造成革命性的影響。

銀河系如何互動 NASA定12日串流直播

白宮活動過後，NASA將在東岸時間12日上午10時30分，透過串流直播方式公布一系列韋伯望遠鏡回傳的影像，包括第一個太陽系外行星光譜，展現另一個星系中的一顆恆星散發出的不同波長光線。

12日公布的照片經過太空人精挑細選，盼讓大眾體會宇宙的震撼與奧妙，除了線上公布照片之外，NASA也會在馬里蘭州的戈達德太空飛行中心(Goddard Space Flight Center)展出。

這些照片讓科學家洞悉太陽系外行星的大氣層與化學組成，部分12日將公布的影像展現不同銀河之間的「互動」與成長情況，另有得以窺見恆星誕生到死亡的生命周期的影像。

科學家激動 窺見恆星誕生與死亡

只有少數科學家得以親眼目睹韋伯望遠鏡所見，但NASA官員早在6月底的記者會上發布少許預告照；NASA副署長、美國第二位女性太空人的梅爾羅伊(Pam Melroy)難掩激動情緒地說：「我所看到的畫面，讓我身為一名科學家、工程師和人類都備受感動。」

韋伯太空望遠鏡去年12月25日發射升空，這個網球場大小的觀測站得以前進宇宙深空，比它已退役的前身哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)探索更深遠的太空細節。

韋伯太空望遠鏡 NASA 拜登

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