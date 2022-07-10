美中外長會 中學者：有助緩解緊張化的擔憂

國務卿布林肯(右)和中國外長王毅在印尼峇厘島會晤，就國際緊張情勢進行溝通。(Getty Images)

中國外長王毅 與美國國務卿布林肯9日在印尼會晤，中方專家分析，此次會晤是近期中美高層互動進入「提速時刻」的重要一步，有助於推動兩國關係朝著化解糾紛的方向發展，並緩解外界對中美關係緊張化的擔憂。

中國新聞周刊報導，中國國際問題研究院美國研究所所長沈雅梅指出，會晤本身是積極、有益的，有助於推動兩國關係朝著化解糾紛的方向發展，促進兩國在應對氣候變遷 、公共衛生、烏克蘭問題等國際議題上的溝通與對表。

沈雅梅表示，3月以來雙方在國安、外交、經濟、軍事、氣候變遷等各領域接觸，「延續了官方對話與協商的積極勢頭，體現出中美雙方都有溝通需求」。

她認為，從中方的立場來看，對話與協商是中國習慣採取且擅長的路徑，也是美國從實用主義出發所能接受的，「一次對話可能不足以扭轉中美關係的大局，但是對解決具體問題、緩和雙方矛盾、保持溝通管道、避免最壞情況等都是有益的」。

沈雅梅強調，中美兩國元首保持交往、高層進行接觸，體現雙方對不衝突、不對抗的底線有共識。不過她也指出，拜登 政府對中國進行接觸，也是希望通過溝通瞭解中方意圖，「從而制定更有效的、長期的遏華政策」。

她研判，「由於美方執意將中國視為『戰略競爭對手』，不斷掏空『一個中國』原則，中美關係緊張化的趨勢仍將長期持續」。