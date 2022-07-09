美太平洋艦隊司令：軍演不針對中國 為台海衝突做準備

美軍太平洋艦隊司令帕帕羅上將8日表示「環太平洋軍事演習」並不針對包括中國在內的任何國家，但是針對某些破壞國際秩序的行為。 (美聯社)

美軍太平洋艦隊司令帕帕羅上將8日表示， 中國日漸增長的海軍戰力的確令人擔憂。正在舉行的「環太平洋軍事演習」（RIMPAC）並不針對包括中國在內的任何國家，但是針對某些破壞國際秩序的行為。他還說，因為「敏感的政治環境」，RIMPAC沒有邀請台灣，但是如果台海真的爆發衝突，美國也會做好準備應對最壞的可能。

帕帕羅在夏威夷 美軍基地的記者會上告訴「美國之音」記者說，中國過去十年來海軍戰力日漸增長，包括遠超其近海的力量投射，的確令人擔憂；但是，正在進行的環太軍演並不針對包括中國在內的任何國家。

他說：「環太軍演本身並不針對任何特定的國家或國家行為者，但它確實表明所有參與國維護基於國際規則的秩序、主權原則、海洋自由原則、《聯合國海洋法公約》的一致決心，以及一致反對一些國家試圖改變幾個世紀以來被普遍接受的基於規則的國際秩序的擴張主義活動」。

包括東道主美國在內，共有26國參加這次在夏威夷港和南加州 海域舉行的聯合軍演。軍演到8月4日結束。軍演前，有報導說，美國打算邀請台灣海軍參加，去年12月，美國會通過「2022年國防授權法案」並在法案中明確提出，五角大廈 應邀請台灣參與今年環太軍演。但最終台灣沒被邀請。

帕帕羅說，台灣沒有被邀請完全是因為「敏感的政治原因」，是「政策決定」：「根據1979年的《台灣關係法》，國防部有責任為最壞的情況做準備。我們也是」。

「美國之音」報導，帕帕羅是在回答台灣記者的提問時這麼說的。台灣沒有軍艦參加環太軍演，但是，台灣卻派出了不少媒體來報導環太軍演。