高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

「股神」巴菲特傾向過著簡樸的生活，不鋪張浪費，也致力明智地花錢。 路透

有「股神」美譽的波克夏 公司執行長巴菲特 （Warren Buffett）坐擁數百億美元，但與其他億萬富豪和投資 大師不同，他傾向過著簡樸的生活，提及財務管理應遵循的紀律時，他總是鼓吹「節省」和「不欠債」，才是生財不二法則。

在當前央行升息力抗通膨、股債市震盪不已的時期，股神宣揚的觀念如今特別能派上用場。巴菲特在5月波克夏年度股東大會上認同，通膨已成為經濟最大問題之一。

巴菲特指出，通膨正在騙走股債投資人、在床墊下藏私房錢族、乃至每個人的錢，他坦言，在當前這樣金融環境下很難靠投資賺錢，現在可能是採用一些耐得住考驗之省錢策略的好時機。

以下是巴菲特的10個節儉習慣，教你如何省錢及更明智地花錢：

1.他現在還住在1958年買的房子

儘管許多億萬富翁在昂貴的房市大放異彩，但巴菲特卻不順應潮流，當年花費31,500美元（換算成當前價位約318,600美元）購入內布拉斯加州奧馬哈的住宅後，一住就住了60多年。

然而，他可沒有委屈自己住在簡陋的小房子裡。這座總面積184.6坪的房屋有五間臥房，數十年來進行了大量翻修及擴充，並受到圍欄和保全系統的全面保護，如今價值約100萬美元。

巴菲特目前仍不打算換地方住，他在2010年給波克夏股東的信中，稱買下這座房子是他人生第三大絕佳投資。

2.他很少申請貸款

巴菲特唯一一次申辦房貸的經驗，是1971年購買加州拉古娜海灘市的度假小屋，儘管他肯定有充足現金購入15萬美元的這棟海濱地產，但他仍選擇背房貸。

他曾告訴CNBC，之所以申辦30年期房貸，是因為「我認為比起一次性砸錢買下這棟房子的所有權，我可以更好地運用這筆錢」。他將用這筆資金買進自家公司股票，而波克夏不負期望，讓他賺得數十億美元。

3.他吃便宜早餐

巴菲特大可找個私人主廚為他做早餐，但他通常會選擇在上班路上買麥當勞。他說，他不喜歡為早餐花超過3.17美元。

他在2017年的HBO紀錄片《成為巴菲特》中這麼說：「如果我覺得手頭沒那麼寬裕，我可能就會花2.61美元買兩片香腸餅，再用可樂灌飽自己。」

他接著說：「3.17美元的話就會是一片培根、一顆蛋和一片比司吉，但今天早盤股市下跌，所以我會花2.95美元，而不是花3.17美元（買早餐）。」

4.他不亂買名牌

巴菲特對設計師西裝或最新款的iPhone不感興趣，他在2020年改用iPhone之前，用了好多年20美元的掀蓋式手機。

他避免所有非必要的花費，並曾說，「不要消費過後才要把剩下的存起來，要再儲蓄過後再花費剩下的」。

5.他不（再）用借來的錢做投資

巴菲特1991年曾在聖母大學告訴學生：「我這一生從未借過一大筆錢。從來沒有。也永遠不會。我對此一直不感興趣。」

雖然巴菲特年輕時曾借過相當於他25%淨值的錢來買股票，但他警告投資人不要重蹈他的覆轍。

即使是有技術的股票交易員也會告訴你，借錢投資可能會有風險。

6.他買降價汽車

許多百萬或億萬富豪都會蒐集一大堆酷炫跑車或古董車，但巴菲特據說較青睞能低價買到的中古車。

他2014年將他的2006年車式凱迪拉克DTS升級成凱迪拉克XTS，只花了45,000美元。

他告訴富比世雜誌：「事實上，我每年只開約3,500英里，所以我非常少在買新車。」

7.用盡各種方法來省下不必要的開銷

巴菲特第一個孩子出生時，他將梳妝臺的抽屜當成嬰兒搖籃，第二個孩子出生，他借來一張嬰兒床。

這位億萬富豪說：「若你購買不需要的東西，很快就得賣掉你需要的東西。」

好好檢查一下你的消費習慣，找出可以削減開銷的地方。

8.做自己熱愛的事

巴菲特認為，他的成功在某種程度上要歸功於他對投資的熱情。

他說：「你必須熱愛某件事，才能做好。」他力促人們選擇喜歡的工作，而非讓履歷看起來加分的職位。

即便你不能辭掉正職，做自己真正樂在其中的事，你也可以從事一些不費太多心力的嗜好活動。巴菲特本人喜歡打橋牌和彈奏烏克麗麗。

9.用現金

現在許多人喜歡信用卡購物的方便性，巴菲特則使用現金。

他2019年接受Yahoo Finance採訪時說，他「98%的情況下」都用現金，「若到餐廳用餐，我總是用現金付款。這樣比較容易」。

儘管這可能有點老派，但不倚賴信用卡，你就不會花掉你沒有的錢。

用掉絕大多數的信用額度，或拖欠每月的卡費，會損害信用評分。

10.用折價券來精打細算

巴菲特特別喜歡划算的交易，有一次請好友蓋茲去麥當勞吃飯，就用了折價券。

蓋茲在2017年寫給巴菲特的信中說：「還記得我們一起去香港時，決定在麥當勞吃午餐，你說你要請客，把手伸進口袋，結果掏出折價券，我們都笑翻了。」

「梅琳達發現這張我和『省長』的合照」，提醒了我們你有多麼重視划算的交易。」