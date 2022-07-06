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「放學總最後被接走」父母長期忽視 鑄芝城槍手殺機？

記者胡玉立／綜合報導
海嵐市槍案兇嫌克里莫。（影片截圖）
海嵐市槍案兇嫌克里莫。（影片截圖）

芝加哥市郊海嵐公園市(Highland Park)國慶遊行大規模槍擊案21歲槍手克里莫(Bobby Crimo)為何大開殺戒，警方仍在確認動機；但他小學時的課後輔導體育教練把克里莫記得牢牢的，原因不是他行為特別突出，而是放學後，克里莫和弟弟「永遠是最後一個被接走的孩子」。

47歲的康曼(Jeremy Cahnmann)是林肯小學(Lincoln Elementary School)體育教練，他向每日郵報(DailyMail.com)表示，克里莫和弟弟山姆(Sam)曾在2008年至2014年間參加該校的LEAP課後項目；康曼指出，多年來他教過數百個孩子，並清楚記得其中幾個，而他所以記得克里莫兄弟，是因為他們的父母總是遲到，不是爸爸忙著工作，就是媽媽「心不在焉地」忘了接小孩。

兇嫌克里莫的父母已分居。克里莫之父鮑勃曾參選過海嵐市市長。(取自臉書)
兇嫌克里莫的父母已分居。克里莫之父鮑勃曾參選過海嵐市市長。(取自臉書)

兇嫌克里莫的父母已分居。母親丹妮絲是「另類治療師」。(取自臉書)
兇嫌克里莫的父母已分居。母親丹妮絲是「另類治療師」。(取自臉書)

父忙工作、母心不在焉

康曼表示，這當然沒有解釋為何克里莫犯下這種暴力行為，但兒時不斷發生的事，可能讓孩子自幼就覺得遭到忽視。他說：「克里莫兄弟總是最後才走。他們的父母不是有人忘了來，就是很忙，兩個人都很晚才來。最後指導老師不得不找他們來談。沒有人能掌握得到那家人。」

目前已知克里莫的父母已分居；克里莫的父親鮑勃(Bob)是當地熟食店老闆，還曾參選過市長；克里莫的母親丹妮絲(Denise)是「另類治療師」。

康曼指出，克里莫和弟弟似乎相處融洽，從未在課後輔導活動中造成任何問題，兩個人「很安靜」，「克里莫有點內向害羞，但肯定沒有任何險惡跡象，」康曼說：「很多時候問題多出在父母身上，而不是孩子。」

康曼表示，「我一聽說是他(克里莫)的時候就想『天哪。我認識那個孩子』。然後我立刻聯絡我一個朋友，告訴他那個經營鮑勃熟食店的就是他父親，他們(接孩子)總是遲到。」康曼還說，他記得克里曼的父親鮑勃很勤奮，人雖很好，但沒有準時接孩子惹怒了學校教職員；「你知道，他沒來或沒有預作安排，是有問題的。」

海嵐市槍案兇嫌克里莫(右)與母親(右二)及小弟山姆與另一繼妹。(取自推特)
海嵐市槍案兇嫌克里莫(右)與母親(右二)及小弟山姆與另一繼妹。(取自推特)

克里莫在犯案後向媽媽借了車，警方5日表示，沒有跡象顯示克里莫的媽媽知道兒子就是槍手。然後，克里莫開車離開海嵐公園，成功躲避警方追捕八小時後落網。聯邦調查局正試圖確定作案動機。

人們對克里莫高中生涯知之甚少，不確定他是否畢業、過去幾年除了製作業餘饒舌歌手影片外還做了哪些事；據說他在疫情前曾在Panera Bread打過工，但不清楚職位或離職原因。

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