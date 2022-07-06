芝加哥國慶槍擊增至7死 槍手戴假髮扮女行凶

克里莫在4日的國慶遊行槍擊案中，刻意喬裝為女性以掩飾身分。(湖郡重大犯罪特別小組提供)

伊利諾州湖郡檢察官萊因哈特(Eric Rinehart)5日向涉嫌前一天在海嵐公園市(Highland Park)國慶遊行 時，開槍射殺七人的克里莫(Rober "Bobby" E. Crimo III，21歲)提控七項一級謀殺罪，預計未來幾天還會對其提出數十項控罪。若罪名成立，克里莫將判處無期徒刑，不得假釋。

至少朝人群開70槍

聯邦與地方警方5日在海嵐市國慶濫射命案現場，排查街頭，尋找彈殼，蒐證勘驗。(美聯社)

湖郡重大犯罪特別小組發言人科維利(Chris Covelli)則指出，克里莫作案時故意戴上假髮、換案穿女裝喬扮成女性掩飾身分，朝人群至少射出70發子彈，警方相信此血腥行動早有預謀。

科維利5日說，一名傷者在艾文斯頓醫院傷重不治，使得槍擊 案死亡人數增至七名，六名為當場死亡；傷者則有39人。他也提到，迄今仍無證據顯示克里莫是否針對特定族群攻擊。

案發前曾到場勘查

停在21歲凶嫌克里莫住所前的車，車門上有「47」字樣。(Getty Images)

科維利說，克里莫在案發前曾到射擊地點的建物屋頂場勘，其行凶槍枝為火力強大的類AR-15步槍，是他在芝加哥 地區的槍店合法購得。

他在行凶時，特意穿上女性服飾，戴上女性假髮，企圖掩飾其身分及臉上刺青。作案後他將步槍丟在現場，然後走防火梯下樓混入群眾離開現場，前往附近其母親住處。

聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)在現場找到槍枝後，立即追蹤來源，找到克里莫為槍枝擁有者。

科維利表示，克里莫到其母親住處借了車子開走，該部車輛也是他被逮捕時使用的那一輛。

曾揚言殺死所有人

22歲的克里莫在國慶開槍濫殺，已策畫多時。(海嵐公園警局提供)

警方表示，在4日的血腥屠殺前，克里莫曾遭舉報過兩次，包括2019年4月，有人得知克里莫試圖自殺後報了警，警方曾與其父母交談，得知心理專家正在處理該情況；同年9月， 一名家庭成員報警稱，克里莫藏了一把刀「要殺死所有人」，警方後來將其刀械拿走。

至於4日槍擊案中所用槍枝，則都是克里莫在上述兩起事件後才購入。

科維利說，克里莫使用的槍枝為合法購買，他的車內還有另一把火力也很強大的步槍，是在芝加哥另一家槍店合法購得，警方也在其住處找到其他手槍及刀械。

逃逸8小時遭逮捕

警方在克里莫逃逸八小時後，在伊州41號公路將其逮捕。

槍手父母：可怕的悲劇

克里莫的雙親5日透過律師發表聲明說，「我們都是為人父母、姊妹與兄弟者，這對許多家庭、受害者、遊行人群、社區及我們自己來說，都是一場可怕的悲劇，我們的心、我們的思念及祈禱，與每個人同在。」其父母稱正在整理悲劇後的思緒，也希望大家尊重他們的隱私。

兇嫌叔叔：姪子最近才失業

克里莫的叔叔保羅.克里莫(Paul Crimo)接受電視台訪問時說，涉嫌開槍濫殺的姪子平時很安靜，就住在他名下位於海伍德市(Highwood)公寓的一個單位；保羅說，他的姪子最近才從當地Panera餐館失業，案發前他最後一次看見姪子是在1日傍晚5時左右，姪子經過他的房子時跟他打了招呼。

保羅說，他從來沒有聽過姪子提到過自己的政治觀點，也沒有說過有關槍枝武器的事情，對於發生慘案，保羅對死傷者與家人深致歉意。