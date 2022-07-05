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芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

芝城濫射槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

編譯郭宣含／綜合4日電
警方稱被捕的22歲槍手克里莫，也住在海嵐公園附近。(取自推特)
警方稱被捕的22歲槍手克里莫，也住在海嵐公園附近。(取自推特)

芝加哥北郊海嵐公園市(Highland Park)爆發國慶日遊行槍擊案後，22歲男性嫌犯克里莫(Robert E. Crimo)4日傍晚遭捕，他駕車遭警察攔下，經短暫追逐後於森林湖市(Lake Forest)落網；義大利裔的克里莫自11歲開始在網路上傳創作音樂，他去年一首歌的音樂錄影帶曾出現男子持步槍射人塗鴉。

海嵐公園市警察局長喬格門(Lou Jogmen)表示，克里莫遭鎖定為槍擊案「嫌犯」，北芝加哥警察在巴克里路(Buckley Road)和41號公路(U.S. Route 41)附近發現他在一輛車上，警察試圖攔下他時，他開車逃逸，警察隨後與其展開短暫追逐。

克里莫4日傍晚約6時30分在芝加哥北部郊區遭捕，警方仍持續調查其動機，克里莫的控罪待定。

警方並未說明確定克里莫為嫌犯的特定線索，喬格門表示，警察循線諸多槍擊案線索，並呼籲民眾可報警提供消息；此前警察曾包圍克里莫位在海嵐公園的海伍德(Highwood)住家。

鄰居表示，克里莫和父親與叔叔一起住在家中。聯邦調查局(FBI)探員傍晚持續進出克里莫家中調查。

警方在案發當天就逮捕渉案的22歲槍手。(取自推特)
警方在案發當天就逮捕渉案的22歲槍手。(取自推特)

隨機開槍 動機無法確定

湖郡重大犯罪特別小組發言人科維利(Chris Covelli)表示，目前無證據顯示此案有超過一名槍手，現階段看來槍擊對象似乎完全隨機，槍手開槍對象包括觀眾和遊行者，「我們現在還不知道他的動機，也無法確定。」

科維利表示警方在槍擊現場找到一把步槍，SWAT小隊也逐戶搜索案發區域，警察抵達槍擊現場時，槍聲立刻停止，「一切跡象顯示他很謹慎，而且不易被發現。」

根據FBI尋人海報，克里莫為一名削瘦白人男性，眼睛棕色，棕髮長度即頸，體重120磅，他臉部至頸部有紅玫瑰和綠葉紋身，左眉上方有草寫體刺青；該海報稱他持有武器且危險。

據悉克里莫又以「覺醒饒舌歌手」(Awake the Rapper)之名為人所知；根據電影資料庫IMDB介紹，克里莫出生於2000年9月20日，他是嘻哈音樂界奇才，「他在家中三個孩子中排行中間，為義大利裔。」

父為名人 曾經競選市長

根據克里莫臉書頁面，他是巴布．克里莫(Bob Crimo)之子，其父2020年曾競選海嵐公園市市長。

克里莫11歲開始上傳音樂到網路，他去年10月公布一首歌曲「你醒了嗎」(Are You Awake)，暗示他正計畫一場他無力阻止且攸關生死的行動，該音樂影片中出現一名男子持步槍殺人的塗鴉、射殺前總統甘迺迪的兇手報導，以及一名受害者中槍渾身是血的畫面。

警察 槍擊 芝加哥

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