芝加哥國慶遊行爆濫射 6死31傷 22歲槍手落網動機不明

全美歡慶國慶之際，仍發生槍擊慘案。芝加哥北郊海嵐公園市國慶遊行4日發生濫射槍案，現場居民驚慌逃命，留下地上國旗。(美聯社)

美國歡慶國慶之際，仍發生槍擊 慘案。芝加哥北郊海嵐公園市(Highland Park)4 日舉辦的國慶遊行 時，行進中的群眾遭到槍手從高處攻擊，造成六死31傷的嚴重傷亡。槍手克里莫(Robert "Bobby" E. Crimo III，22歲)稍後落網，但尚未透露行凶動機。

根據IMDB資料，克里莫是義大利裔，也是一位饒舌歌手。

警方公布涉案的22歲兇手克里莫。(美聯社)

警方在案發當天就逮捕渉案的22歲槍手。(取自推特)

毯子下藏三具血肉模糊屍體

原本應該是歡慶的場面，4日上午10時從中央大道與第二街附近出發，約進行10分鐘隊伍開始出現騷亂，從影片中可看到樂隊還在前進，但後方驚慌的人群開始四散。原來槍手已不斷自屋頂向下用強力步槍向下方群眾掃射，不少人陸續倒地，周邊民眾才發現情況不對，數百民眾開始驚逃。「芝加哥太陽報」的一名記者在遊行的檢閱臺附近看到毯子覆蓋着三具血肉模糊的屍體和另外五個受傷流血的人。

海嵐公園醫院表示，中槍者年齡由八歲到85歲不等，至少有四到五名的受害者為兒童。最後統計共六死，31傷。

全美歡慶國慶之際，仍發生槍擊慘案。芝加哥北郊海嵐公園市國慶遊行4日發生濫射槍案。圖為遊行現場。(美聯社)

觀看國慶遊行的居民帶警方護送下避難。(美聯社)

槍聲不斷 人群哭叫逃命 現場狼藉像戰場

居民Miles Zaremski説，「我聽到了20到25聲槍響，連續不斷。所以可能不只一把手槍或霰彈槍。」

遊行群眾逃離現場時，留下滿街的椅子、嬰兒車、毯子，一名目擊者說，「這裡看起來像戰場」，他描述自己在爆發槍聲後，幾乎被人群踩踏倒地；另一位當事人切思勒(Paul Chesler)說，「這不應該發生在我們國家」。

槍案發生後芝加哥警方立即公布嫌犯特徵，並於傍晚追捕到案。警方指出，警察在41號公路發現其蹤跡，經過短暫追逐，在森林湖市(Lake Forest)41號公路維斯特立路(Westleigh Rd.)順利將其逮捕。

海嵐公園警察局局長Lou Jogmen說，克里莫已經被帶到海嵐公園警局，截至晚間7時，警方還未對嫌犯提出指控，也還未說明其作案動機。

槍手持步槍在屋頂朝群眾掃射

警方稍早研判，克里莫持火力強大的步槍(rifle)，在遊行路線上的一處建築物屋頂朝人群掃射。克里莫留著黑色長髮，身材矮小，住在北岸區(North Shore)，在槍擊案後開著銀色2010年的本田Fit轎車逃逸。

海嵐公園市距離芝加哥市車程約35分鐘，為著名的富人區，今年5月當地房屋成交平均中位價將近70萬元，平均家庭中位年收入為21萬3256元。當年籃球傳奇喬登(Michael Jordan)也曾在該市興建超級豪宅。根據人口資料，本區九成是白人，並有不少猶太人。

拜登震驚：槍枝法仍待努力

美國總統拜登隨即回應指出，「吉兒(Jill)與我對毫無意義的槍枝暴力感到震驚，此事件在美國國慶日給社區帶來悲傷。」他也提到，最近簽署槍枝安全法案，但「還是有很多工作要做，我不會放棄與槍枝暴力奮戰。」

拜登當天早些時候才在推特發文說，7月4日是美國的神聖日子，而毫無疑問「我們最好的日子就在前面」。

警方、FBI挨家挨戶搜查兇手

案發後警方、聯邦調查局與伊州 警察等在當地挨家挨戶搜查涉案槍手，聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)案發後也找到行凶槍枝。

伊州州參議員莫里森(Julie Morrison)在槍擊案發生時，人正在遊行路線旁的隔街，「我聽到了槍聲，原以為是煙火，然後突然一群人尖叫、哭泣、歇斯底里的朝我的方向衝過來」，這時她才知道發生槍擊案。伊州國會眾議員施奈德(Brad Schneider)說，他與他的競選團隊也在遊行現場，「我們都很安全」，他也向遇難者與家屬表示哀悼，他說會致力讓社區、孩子、國家更安全，「這真的夠了」。

州長痛心：這是埋伏社區的怪物

槍擊案發生後，附近多個城鎮的國慶遊行、煙火施放迅速宣布取消。伊州州長普立茲克說，說，對於埋伏在社區的怪物(monster)，竟向一群帶著孩子參加社區慶祝節日的家庭掃射，這類行為令人無語，他說，他沒辦法用言語來安撫受害者家人的痛苦，而光靠祈禱也不能制止猖獗的槍枝暴力，他說，「我們必須也必將結束槍枝暴力的禍害」。