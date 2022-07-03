谷歌挺墮胎權 將刪用戶赴診所定位紀錄

谷歌將開始自動刪除用戶曾到訪墮胎診所的位置資訊，原因是擔心數位追蹤可能會讓執法部門知道民眾是否非法墮胎。(Getty Images)

聯邦最高法院裁定推翻受憲法保護的墮胎 權後，愈來愈多人呼籲科技公司加強隱私 保護，讓用戶免墮法網。力挺墮胎權的主要搜索引擎谷歌 宣布，將會自動刪除用戶造訪墮胎診所的紀錄及信息，預計在未來數周生效。

此外，用戶造訪過墮胎諮詢中心、生育中心、家暴庇護所、癮癖治療設施、減肥診所及整容診所，谷歌也會刪除相關紀錄信息。

用戶本來就可以選擇自己編輯自己的位置歷史記錄，但谷歌會主動為他們做這件事，作為額外的保護。

谷歌高級副總裁菲茲派翠克(Jen Fitzpatrick)在博客表示，該公司會繼續全力保護用戶，免受政府不當要求數據的影響；同時會為谷歌使用者提供強大的隱私保護，並會繼續尋找新的方法來加強及改進這些保護。

谷歌擁有數十億用戶的私密資訊，在聯邦最高法院推翻墮胎權後，不少人認為在谷歌的數據，有可能被當成定罪證據，甚至有意墮胎的民眾也會遭到不當監視或追蹤。一些墮胎權的支持者，已敦促民眾刪除線上可以追踪經期的應用程式。

除了谷歌，其他大型大型科技公司也面臨愈來愈大的壓力，要求採取更多措施保護大量敏感個人信息，免受政府當局和其他外部人士的侵害。

隨著聯邦最高法院的裁決，十多個州已將墮胎列為非法，這引發民眾擔憂，他們的位置、短信、搜索和電子郵件記錄等，有可能給用於起訴墮胎程序。事實是，谷歌與其他大型科技公司，每年都會收到政府數以千計有關用戶搜尋記錄的要求。

雖然在禁止或限制墮胎的州，執法重點是醫療業者，但個人資訊還是很容易透過數據代理商或其他來源取得。此外，儘管谷歌宣布刪除用戶的位置訊息，卻未有表示刪除有關墮胎的「搜尋」紀錄。

之前谷歌曾在用戶開啟「無痕」模式的情況下，繼續追蹤用戶資料，當時就遭德州政府起訴，因此也有人擔心，就算谷歌宣稱刪除墮胎位置紀錄，仍有可能洩漏隱私。