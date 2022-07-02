IBM「五月花號」無人船 復刻400年前航線抵麻州

復刻400年前「五月花號」航路的「五月花號無人駕駛船」於6月30日在麻州普利茅斯岩(Plymouth Rock)、原五月花號停泊之地靠港。(美聯社)

志在復刻400年前「五月花號」航路的「五月花號無人駕駛船」(Mayflower Autonomous Ship)幾經波折，終於在30日於麻州 普利茅斯岩(Plymouth Rock)、原五月花號停泊之地靠港；雖然整個航程難謂「成功復刻」，不過主導此項目的IBM 工程師說，這就是無人船發展、學習的一部分。

IBM的五月花號無人駕駛船是目前最先進的無人船之一，但是去年首航以來就狀況連連，先是從英國普利茅斯(Plymouth)啟航後，就因技術問題而被迫返航；今年4月再次從普利茅斯出發，結果又因技術問題而被迫轉向葡萄牙亞速爾群島(Azores islands)停泊，橫越大西洋後，再因技術問題而停泊在加拿大哈利 法克斯(Halifax)。

這艘船在6月27日從哈利法克斯啟程，終於在30日抵達麻州普利茅斯，在海岸防衛隊的帶領下，停泊在原五月花號複製船旁。

這艘長50呎、重700公斤的無人船上沒有船長、領航員或任何船員，動力依賴太陽能，航道設定，航行中的任何問題，都由電腦監測及排除；IBM負責此項目軟體的海伊(Rob High)表示，這艘船完全無法進行機械、物理性的修復，航行未盡如人意也是「學習的一部分」。

雖然無人船橫越大西洋並非首例，但是這艘船卻是規模最大者；這次的航程由IBM與海洋研究組織ProMare合作，透過船上的「機器實驗室」收集如鯨魚生態，為塑膠粒汙染等相關數據；海伊表示，現在五月花號的航行已達終點，學者們可以開始分析數據了。