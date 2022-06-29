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國會暴亂╱前助理爆料震撼彈 川普幕僚目瞪口呆

記者顏伶如／綜合報導
前白宮助理哈欽森大爆料，恐對川普造成極大的負面影響。(Getty Images)
前白宮助理哈欽森大爆料，恐對川普造成極大的負面影響。(Getty Images)

暴亂日 川普飆罵打人搶座車

有線電視新聞網(CNN)報導，前總統川普幕僚說，曾任白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)高級助理的卡西迪·哈欽森(Cassidy Hutchinson)，28日在眾院調查國會暴動委員會公聽會上半場提供證詞內容驚天動地，震撼效果彷彿投下一顆炸彈，恐對川普造成極大的負面影響，幕僚群感到目瞪口呆。

哈欽森向國會調查會作證。(美聯社)
哈欽森向國會調查會作證。(美聯社)

報導指出，川普對於哈欽森28日可能在公聽會上大爆料已有心理準備。哈欽森先前對眾院調查1月6日國會暴動事件特別委員會說，2021年1月6日暴徒高喊對副總統潘斯暴力威脅的口號「吊死潘斯」，川普態度是認可的。

哈欽森證詞中指出，國會暴動當天，川普在暱稱「野獸」(The Beast)的全副武裝凱迪拉克總統座車上，得知部署不願讓他前往國會大廈時，竟憤而對特勤局人員動手，還動手想控制方向盤，川普對特勤局人員爆粗口飆罵：「我是XXX總統，現在馬上載我去國會」。

川普顧問：川普形象完全破滅

一名川普顧問對CNN說，發生在總統座車上的事件「非常具有爆炸性，令人詫異，非常嚇人」；這名川普顧問說：「完全不知道該說什麼，讓人傻眼。」

這名川普顧問說，哈欽森描述的事件經過，描繪出川普處於精神失常、完全失控的狀態，根本不是基本盤支持者以為總是指揮得宜的模樣，「形象完全破滅」。

這名川普顧問說，與其他川普助理、盟友都在同一個聊天群組中，群組裡所有人都覺得哈欽森的證詞不能等閒視之。這名顧問說，自從國會暴動調查委員會舉辦聽證會以來，聊天群組當中第一次沒有人出現嗤之以鼻反應的，就是哈欽森的作證內容。

另一名川普盟友則對CNN表示，哈欽森曾任梅杜斯高級助理，在這場聽證會之後，梅杜斯在川普心目中的命運已定，從此將成為「不受歡迎之人」(persona non grata)；這名川普盟友說：「這就是為什麼川普對梅杜斯非常光火的原因，梅杜斯幾乎已在川普面前消失了。」

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