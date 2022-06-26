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封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

羅訴韋德案被推翻 專家：不會回「衣架墮胎」時期

編譯陳韻涵立／綜合25日電
「衣架墮胎」成為違法又危險墮胎的象徵與代名詞。圖為24日在密蘇里州的一場反墮胎示威中，示威者舉起上寫「並非醫療器械」的衣架。(Getty Images)
「衣架墮胎」成為違法又危險墮胎的象徵與代名詞。圖為24日在密蘇里州的一場反墮胎示威中，示威者舉起上寫「並非醫療器械」的衣架。(Getty Images)

你若曾參與支持墮胎選擇權遊行，就會看到扭曲的衣架圖示或真衣架束縛雙手，或在討論生殖權黑歷史時聽聞「衣架墮胎」詞彙；無論是何種情境，這類秘密墮胎行為在最高法院1973年裁定保障女性墮胎權前，即是違法又危險墮胎的象徵與代名詞。

非營利墮胎診所「全體女性健康聯盟」(WWH)資深臨床主任瑪瓦‧薩德勒(Marva Sadler)說：「衣架墮胎是不安全的墮胎行為。」

墮胎合法化之前，相關流程隱密且風險高；精通墮胎與家庭法的紐約哥倫比亞大學法學教授凱卡蘿‧桑格(Carol Sanger)說：「急診室有更多方式協助婦女墮胎。」

衣架墮胎雖不普遍，但仍偶而發生；田納西州一名女性2015年試圖在懷孕24周時祕密墮胎而被捕，田州法律只允許胚胎發育到可在子宮外獨立生存前的墮胎。

婦產科醫師薩琳娜‧山多瓦(Selina Sandoval)說：「擔心社會不良觀感或害怕違法，是讓孕婦冒險墮胎的原因。」

羅訴韋德案被推翻後，眾人擔心美國是否回到衣架墮胎時代；桑格認為不會，主要是當前自主墮胎情況已與往日不同，俗稱RU-486的美服培酮(mifepristone)和米索前列醇(misoprostol)等墮胎藥安全有效，適用懷孕十周前的女性使用。

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