首席大法官已孤立 7個月勸說仍被保守派推翻羅訴韋德案

圖為六名保守派大法官，後排左起分別為羅伯茲、湯瑪斯、艾里托；前排左起分別為戈薩奇、卡瓦諾、巴瑞特。(Getty Images)

最高法院首席大法官羅伯茲 (John G. Roberts Jr.)花了七個月時間，試圖說服其他大法官加入他「漸進式削弱羅訴韋德案」的主張，但當24日五名保守派大法官全面推翻羅訴韋德案後，外界發現，羅伯茲面對這樁他任職大法官17年來最重要的案件，完全處於孤立狀態；在許多方面，他已形同邊緣人。

●「那已不是羅伯茲的法庭」

紐約時報報導，首席大法官本應是最高法院名義上的領袖，但羅伯茲在此案中完全沒有發揮影響力，其他大法官拒絕了他提的裁決內容；加州大學戴維斯分校法學教授兼歷史學家齊格勒(Mary Ziegler)25日表示，「那已不再是羅伯茲的法庭了」。

現年67歲的羅伯茲2018年在大法官甘迺迪(Anthony M. Kennedy)退休後，成為首席大法官；最高法院首席大法官1937年以來一直扮演法院平衡支點，通常在意見分歧很大的案件中投下決定性的一票。

羅伯茲過去主要利用這種影響力，有節制地推動法院向右移動；他視自己為法院權威聲望的保護者，避免讓法律體系受到太大衝擊，試圖以較狹隘方式來裁決案件；但自從前總統川普任命的保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)在2020年接替已故大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)後，羅伯茲的權力出現關鍵轉變，影響力式微。

●情勢凸顯他現在或未來命運

其他五位保守派大法官蠢蠢欲動，他們不需要羅伯茲那一票來實現目標；對羅伯茲來說，身為首席大法官站在其他三位自由派同僚陣營投票 ，無疑也是失敗的；所以24日人們看到羅伯茲提出一項同意意見，卻只代表他自己發言。情勢凸顯出羅伯茲現在、也許未來也將面對的不幸命運。

威廉瑪麗學院(College of William & Mary)法學教授拉森(Allison Orr Larsen)說：「這讓人懷疑羅伯茲未來是否還會是主角。」

羅伯茲確實面臨其他挑戰。儘管大法官艾里托(Samuel Alito Jr.)24日代表多數大法官撰寫推翻羅訴韋德案意見書時表示，「不應將此意見理解為『對不涉及墮胎的先例產生懷疑』」；但最高法院不論是自由派或保守派成員，都對此表示懷疑。例如，保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)就在同意意見中寫道，根據24日意見的邏輯，法院應繼續否決有關同性婚姻、同性戀親密關係和節育這三個「明顯錯誤的決定」。

可以肯定的是，羅伯茲和比他更保守的同事之間，在種族、宗教、投票權和競選資金等領域上，交集不大；在其他領域，如接下來的死刑判決中，他有可能與三位自由派大法官和卡瓦諾 (Brett Kavanaugh) 大法官結盟。

●「不具政治性」已站不住腳

總的來看，羅伯茲可能很難保護他珍視的制度主義價值觀；在最高法院支持率暴跌、部分大法官人身安全受威脅、緊張局勢升高之際，羅伯茲過去公開強調「法院不具政治性」的主張，也愈來愈站不住腳。

羅伯茲2016年曾表示，「我們不是在為民主黨人或共和黨人工作。」兩年後，當川普批評下級法院法官是「歐巴馬法官」時，他也曾公開斥責川普並重申立場表示，「我們沒有歐巴馬法官或川普法官、布希法官或柯林頓法官」。

但24日當所有三名民主黨籍總統任命大法官都投票否決密西西比州墮胎禁令、所有六名共和黨籍總統任命大法官都投票支持該法律時，羅伯茲恐怕很難再讓社會大眾相信，大法官執行其工作，與黨派毫無關連。