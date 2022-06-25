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戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

墮胎權被推翻 川普喊讚 歐巴馬批侵犯自由

記者張文馨／華盛頓報導
前總統川普。(路透)
前總統川普。(路透)

司法部長加蘭德(Merrick Garland）24日表示，強烈反對聯邦最高法院的判決，這將對全國人民(尤其是有色人種和貧窮者）的生活產生直接且不可逆轉的影響；支持限制墮胎的前總統川普讚許稱：「是上帝做了這個決定。」

最高法院24日上午公布密西西比州禁止懷孕15周以上孕婦墮胎合憲的最終意見書，形同推翻賦予墮胎權憲法保障的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade）判例，加蘭德透過聲明表達司法部立場。

加蘭德：毀滅性打擊

司法部長加蘭德反對最高法院推翻墮胎權的裁定，誓言保護和促進民眾的生育權利。(Ge...
司法部長加蘭德反對最高法院推翻墮胎權的裁定，誓言保護和促進民眾的生育權利。(Getty Images)

加蘭德說，「這項判決對美國生育自由造成毀滅性的打擊。」他說，有色人種和經濟條件不佳的民眾將承受最大的負擔。

他說，今天的決定並未排除各州的墮胎合法性，且依據憲法規定，州政府依然不得限制民眾在他州接受墮胎等生育服務，司法部將持續保護和促進民眾的生育權利，支持國會將其合法化。

加蘭德也呼籲民眾和平示威表達意見，司法部不會容忍暴力和威脅。

公共衛生署長莫西(Vivek Murthy）表示，這是公共衛生的重大退步；一旦生育健康的決定受限，意外懷孕和不安全墮胎的案件就會增加。

蜜雪兒：我心都碎了

前總統歐巴馬(Barack Obama）推文表示，最高法院的判決侵犯個人基本自由，這是毀滅性的，呼籲透過選舉選出民選代表保障墮胎權；前第一夫人蜜雪兒(Michelle Obama）說，「我心都碎了。」

前總統川普(Donald Trump）對福斯新聞表示，這項判決重新確立了由各州限制或禁止墮胎的權利，這是遵守憲法，歸還老早就該還回去的權利。

川普自稱美國史上最反對墮胎的總統，他24日表示，這項判決是上帝做的決定，又稱這是「一個世代一生的最大勝利」，正是因為他提名了3位備受尊崇的大法官。

川普向支持者喊話說，不排除2024年再次競選總統。

反墮胎立場鮮明的前副總統潘斯(Mike Pence）24日表示，呼籲所有反墮胎運動持續戰鬥，「直到『生命的神聖性』重返全國各州的法律中。」潘斯同時發布相關影片，似乎暗示將進軍2024年總統初選，挑戰川普。

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