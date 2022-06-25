學者：推翻墮胎權 弱勢族群負擔更重 有害經濟

圖為在路易斯安那州的一家墮胎診所裡，一名婦女由護士陪同前往做墮胎手術。(美聯社)

已施行近50年的羅訴韋德案(Roe v. Wade)24日遭到最高法院推翻，部分學者認為，喪失寬鬆墮胎 權益保護，可能會造成弱勢群體更沉重的負擔，甚至有害總體經濟；而部分大企業也陸續表示，若員工面臨必須遠走他地才能墮胎的情事，將補貼車馬費等相關開支。

紐約時報報導，布魯金斯學會(Brookings Institution)去年曾發布報告指出，女性懷孕、生兒育女的高成本已成為一種「薪資懲罰」，對低收入 婦女來說尤其可能造成嚴峻財務壓力，因而被迫尋求墮胎；故若墮胎權益遭到推翻，可能惡化收入不平等的情勢。

恐讓財務緊繃長達數年

其他類似的報告也指出，墮胎請求遭拒，可能讓財務狀況緊繃長達數年之久，而且還會讓婦女的金融信用分數下降；智庫「經濟政策研究所」(Economic Policy Institute)就指出，羅訴韋德案遭推翻，將讓許多婦女的經濟上的安全性、獨立性及自主性受限。

財政部長葉倫(Janet Yellen)也曾在5月的參院聽證會上表示，羅訴韋德案遭推翻，讓女性勞動參與率下降，還會讓輟學率上升而阻礙其收入前景，養兒育女則會讓女性陷入貧困、或是必須請求援助；種種因素，將會對國家經濟產生「非常負面」的傷害，以及加劇政府開支等。

補助墮胎 企業紛表態

特斯拉表示將資助員工到外州墮胎。(美聯社)

羅訴韋德案遭推翻後，許多婦女若非得墮胎，則必須遠走他州而加劇負擔，因此不少企業近期紛紛表態，願意補貼員工相關成本。

這些企業包括Airbnb、美國銀行(Bank of America)、BuzzFeed、康泰納仕(Condé Nast)、迪士尼(Disney)、Intuit、嬌生(Johnson & Johnson)、摩根大通(JPMorgan)、Levi's、Lyft、Meta、微軟(Microsoft)、Netflix、PayPal、Reddit、Salesforce、星巴克(Starbucks)、特斯拉(Tesla)、Uber、Yelp等。

迪斯尼表示將資助員工到外州墮胎。(路透)

Levi's在聲明中呼籲企業界發聲支持此事，因為這既保障性別平等，又能提高企業生產力及經濟利益；康泰納仕則說，這是民眾生殖方面的權益的「毀滅性打擊」。

一些企業本來就有相關醫療保健制度，在德州 祭出「心跳法案」以來，愈來愈多企業加入補貼行列；德州當地的運動器材開發商Civitech就表示，雇主已成為「最後一道防線」。