我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

學者：推翻墮胎權 弱勢族群負擔更重 有害經濟

編譯洪毅／綜合24日電
圖為在路易斯安那州的一家墮胎診所裡，一名婦女由護士陪同前往做墮胎手術。(美聯社)
圖為在路易斯安那州的一家墮胎診所裡，一名婦女由護士陪同前往做墮胎手術。(美聯社)

已施行近50年的羅訴韋德案(Roe v. Wade)24日遭到最高法院推翻，部分學者認為，喪失寬鬆墮胎權益保護，可能會造成弱勢群體更沉重的負擔，甚至有害總體經濟；而部分大企業也陸續表示，若員工面臨必須遠走他地才能墮胎的情事，將補貼車馬費等相關開支。

紐約時報報導，布魯金斯學會(Brookings Institution)去年曾發布報告指出，女性懷孕、生兒育女的高成本已成為一種「薪資懲罰」，對低收入婦女來說尤其可能造成嚴峻財務壓力，因而被迫尋求墮胎；故若墮胎權益遭到推翻，可能惡化收入不平等的情勢。

恐讓財務緊繃長達數年

其他類似的報告也指出，墮胎請求遭拒，可能讓財務狀況緊繃長達數年之久，而且還會讓婦女的金融信用分數下降；智庫「經濟政策研究所」(Economic Policy Institute)就指出，羅訴韋德案遭推翻，將讓許多婦女的經濟上的安全性、獨立性及自主性受限。

財政部長葉倫(Janet Yellen)也曾在5月的參院聽證會上表示，羅訴韋德案遭推翻，讓女性勞動參與率下降，還會讓輟學率上升而阻礙其收入前景，養兒育女則會讓女性陷入貧困、或是必須請求援助；種種因素，將會對國家經濟產生「非常負面」的傷害，以及加劇政府開支等。

補助墮胎 企業紛表態

特斯拉表示將資助員工到外州墮胎。(美聯社)
特斯拉表示將資助員工到外州墮胎。(美聯社)

羅訴韋德案遭推翻後，許多婦女若非得墮胎，則必須遠走他州而加劇負擔，因此不少企業近期紛紛表態，願意補貼員工相關成本。

這些企業包括Airbnb、美國銀行(Bank of America)、BuzzFeed、康泰納仕(Condé Nast)、迪士尼(Disney)、Intuit、嬌生(Johnson & Johnson)、摩根大通(JPMorgan)、Levi's、Lyft、Meta、微軟(Microsoft)、Netflix、PayPal、Reddit、Salesforce、星巴克(Starbucks)、特斯拉(Tesla)、Uber、Yelp等。

迪斯尼表示將資助員工到外州墮胎。(路透)
迪斯尼表示將資助員工到外州墮胎。(路透)

Levi's在聲明中呼籲企業界發聲支持此事，因為這既保障性別平等，又能提高企業生產力及經濟利益；康泰納仕則說，這是民眾生殖方面的權益的「毀滅性打擊」。

一些企業本來就有相關醫療保健制度，在德州祭出「心跳法案」以來，愈來愈多企業加入補貼行列；德州當地的運動器材開發商Civitech就表示，雇主已成為「最後一道防線」。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
墮胎 德州 低收入

上一則

戲劇化結局… 羅訴韋德原告 最後為錢反墮胎

下一則

墮胎權被推翻 川普喊讚 歐巴馬批侵犯自由

延伸閱讀

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎
助攻？墮胎權裁決 將重塑民主黨期中選舉策略

助攻？墮胎權裁決 將重塑民主黨期中選舉策略
世界晚報╱各州自由決定墮胎權 企業出錢助你跨州墮胎

世界晚報╱各州自由決定墮胎權 企業出錢助你跨州墮胎
最高法院裁決後 全美各州料半數跟進禁止墮胎

最高法院裁決後 全美各州料半數跟進禁止墮胎

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
91歲韓戰老兵曼恩(Duane Mann)與失聯70年的日裔戀人山口佩姬(Peggy Yamaguchi)歡喜重逢，尋人成功的關鍵人物—溫哥華23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong) 。（圖：黃秀惠提供）

促美日戀人重逢 23歲華裔女孩：我的1小時 是他70年等待

2022-06-22 00:27
奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
拜登18日上午騎自行車時摔跤，並未受傷。路透

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

2022-06-18 23:15
谷歌共同創辦人布林(右)與現年48歲的布林與妻子妮可‧珊那菡(左)。(Getty Images)

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

2022-06-18 09:50
國會眾院暴亂事件特別調查委員會稱讚前副總統潘斯是「扶大廈於將傾，拯救美國民主的功臣」。圖為有意在2024年出馬競選總統的潘斯13日在鳳凰城演講。(美聯社)

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

2022-06-19 11:28

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案