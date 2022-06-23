拜登籲停收汽油稅 兩黨都反對 麥康諾斥愚蠢提議
拜登總統在期中選舉年務必抑制40多年來最高的通膨率，其中汽油飆漲是通膨的最大因素；他22日在白宮呼籲暫停徵收聯邦及州的汽油稅三個月，但停收聯邦汽油稅須獲國會批准，共和黨及部分民主黨議員都反對，因此拜登的表態象徵意義大於實質。
拜登在發言中除呼籲暫時停收汽油稅或提供類似的援助外，還公開批評能源業將利潤置於生產之上；他希望聯邦及各州議員採取行動，真正幫助消費者紓緩財政壓力。
他表示，停收汽油稅並不能減輕所有痛苦，但會有很大的幫助，「希望國會、各州和行業也能盡自己的一份力量。」
影片來源：世界新聞網 一洲焦點
目前的聯邦汽油稅為每加侖0.184元、聯邦柴油稅每加侖0.244元，若消費者全數受惠，汽油平均每加侖5元，大約節省3.6%。白宮估計，停收聯邦汽油稅三個月約損失100億元稅收。
近幾個月汽油價格飆漲，升幅由多個因素推動，包括俄烏戰爭爆發後全球石油市場大混亂；拜登說，國會中的民主黨人、共和黨人和獨立議員選擇支持烏克蘭，就完全清楚代價。
然而國會內不少議員，包括民主黨內的一些人都對此有所保留，許多經濟學家也持懷疑態度。
民主黨籍國會眾院議長波洛西做出不置可否的回應，聲稱要看看國會是否支持該提議，先在參眾兩院達成共識。
參院多數黨領袖舒默則說，在兩黨各有50票對50票的參院內，不大可能會通過停徵汽油稅，國會應集中於民主黨研議的法案，打擊石油公司操縱市場以獲得更高利潤。
參院少數黨領袖麥康諾更嘲笑停收汽油稅是噱頭，指無能政府提出一個愚蠢的提議，已經被共和黨提前否決了。
眾院交通和基礎設施委員會主席，民主黨籍的德法齊奧(Peter DeFazio)表明不會支持。
一直反對拜登基建法案的西維州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)，搶在拜登發言前表態不會支持停收汽油稅。
穆迪公司首席經濟師贊迪(Mark Zandi)認為，美國過去12個月通膨率為8.6%，大部分與新冠疫情導致大宗商品價格上漲及供應鏈出問題有關，而最近則是俄烏戰爭及油價上漲，但沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與伊朗達成核協議，可能有助於增加原油供應並降低價格，因此無必要停收汽油稅。
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