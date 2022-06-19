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優柔寡斷？拜登重大決策太遲緩 民主黨人不耐煩

編譯潘勛／綜合18日電

華爾街日報(WSJ)18日報導，拜登總統遇到重大政策事項決策遲緩成為常態，讓好些民主黨盟友感到失望，例如他5月底在自己母校德拉瓦大學演講，本該宣布免除學生所欠貸款，但最後隻字未提；官員表示，此事還要深思熟慮，但拜登經常會一拖數月，黨內盟友都憂心他有優柔寡斷之虞。

報導指出，拜登遇到重大政治決策，有時會踩煞車，拒絕黨內要求快刀斬亂麻的呼聲；政府官員及其他核心圈人士稱，拜登經常把政策交給謀士，舉行一系列會議，從多個角度來分析。

知情人士指出，拜登由自己幾十年擔任聯邦參議員及副總統的歷練，學到遇事惟謹慎，現在愈來愈明顯；但民主黨國會議員對此私下、公開都已表示不耐煩，認為白宮很多決策遲緩，稱拜登必須善盡一切可能，搶在11月期中選舉前累積施政勝利，不然民主黨面臨高通膨、高油價，選舉結果會大不妙。

民主黨國會進步派黨團已列出幾項行政命令，要拜登馬上簽署，包括學生貸款及移民；黨團主席賈亞帕(Pramila Jayapal，華盛頓州)表示，正催促白宮要當機立斷。

拜登決策一拖甚久，反映民主黨內不同派系關係緊張，或者施政前提委實難決；例如免除學貸一案，進步派及年輕選民站同一陣線，要求大幅緩解債務，但溫和派及未上大學沒背債務、或者已經還完的選民，則質疑這樣不公平；官員表示，拜登及他的幕僚必須權衡免除學貸等其他未決政策，對通膨可能的影響。

為拜登辯護的人認為，深思熟慮是好事，能確保考量到方方面面。

拜登遇事要考量很久，也反映在是否要解除某些進口自中國的商品關稅一事；知情人士表示，近幾周這項議題浮現，拜登與他的高級幕僚已召開幾場會議，關稅要降到什麼程度，是考量的重心，幕僚群為此激辯；遊說的商業團體要求降低關稅，工會則稱萬萬不可。

美國商會副會長薄邁倫(Myron Brilliant)表示，政府的貿易、關稅及對中國的國際經濟政策，一直沒給清晰面貌，財長葉倫最近指出，面臨高通膨，要決定這件事不用傷腦筋，拖延行動，真不知能給美國家庭及小企業帶來什麼好處？

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