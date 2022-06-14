憂經濟衰退 史指跌入熊市…投資人無處可逃

美股連續重挫，已經跌入熊市。圖為紐約證交所交易員注視大盤走勢。(美聯社)

美國股市13日大跌，史坦普500指數 (S&P 500)下挫3.88%，較今年1月3日的高點下滑逾21.8%，正式進入空頭市場「熊市」；其主因是10日發布5月通膨率達40年新高的數據後，市場愈發擔心聯準會 (Fed)將在15日大幅升息 ，乃至引發經濟衰退所致。

史指13日下跌151點至3750點、跌幅3.88%；道瓊工業平均指數(Dow Jones)下跌876點至3萬517點、跌幅2.79%，較上次高點下滑約17%；那斯達克綜合指數(Nasdaq Composite)下跌531點至1萬809點、跌幅4.68%，較上次高點下滑逾33%。

Fed或升息3碼 1994年來首見

投資人幾乎無處可逃，在股票市場，史指11個板塊中，今年唯一正成長的能源類股13日下挫5.1%、遜於大盤，今年表現第二好的公用事業類股同樣下跌4.6%；在債券市場，殖利率與債券價值呈反向關係，而美國10年期公債殖利率13日大幅上升至約3.7%，為2011年以來新高。

造成此狀況的主因，是10日發布5月通膨率達8.6%，為40年新高後，市場在上個周末愈發認為，聯準會15日升息兩碼基本上已屬肯定之事，也不能排除一舉升息三碼的可能性，若此事發生，將是1994年以來首見。

芝加哥商品交易所(CME)的數字顯示，市場預期聯準會15日升息兩碼、三碼的機率分別為60%、40%，而在6日，市場預期升息三碼的機率只有3%；此外，市場還預期聯準會7月升息三碼的機率超過50%，升息四碼的機率則逾25%。

市場預期，今年還會升息十碼的機率高達85%，相當於聯準會要在今年接下來的每次政策會議後升息兩碼；而在10日，此機率只有50%。

貨幣政策大幅收緊？向市場投降

市場擔心聯準會將大幅收緊貨幣政策，甚至憂慮此舉將觸發經濟衰退，導致投資人幾乎無處可逃，資產管理公司Cresset聯合創辦人艾布林(Jack Ablin)說：「沒人能找到任何能看漲的理由」；金融平台商Sanctuary投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)則說，投資人可能處於「向市場投降」的階段。

投資諮詢商Bespoke的數據顯示，自二戰結束以來，美股曾經歷過14次熊市，跌幅中位數為30%，從股市下跌到反彈間的持續時間的中位數則為359天。

受到美股大跌影響，亞太地區股市14日亦普遍開盤下挫，澳洲S&P/ASX 200指數開盤即重挫近5%，日本日經平均指數(Nikkei 225)開盤後下跌近2%；在兩岸三地，中國的上證及深圳指數、香港的恒生指數，以及台灣加權指數，開盤後均下跌約1%。

紐約證交所交易員面對崩跌，反應不一。(美聯社) 美股連續重挫，道瓊指數13日再跌逾876點，已跌入熊市。(路透)