防止候選人企圖偷走選舉 兩黨參議員協商四個共識

暴民攻占國會之前，高舉川普2020的大旗。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，在調查國會暴動首場電視轉播的聽證會前夕，兩黨參議員 8日已開始協商新法案，盼能預防未來候選人企圖偷走選舉；消息人士透露，這群參議員已談妥多項條文，即將敲定協議，並討論方案來解決「安全港條款」。

參院 協商團領袖、共和黨 聯邦參議員柯林斯(Susan Collins，緬因州)8日與兩黨參議員協商後表示，「我們已做出許多重大決定，解決很多議題，但還有一些工作要做，希望我們這周能完成。」

柯林斯表示，目前有共識的方面包括修改「選舉計票法」(Electoral Count Act)以限制副總統的角色，提高國會拒絕選舉人票的門檻，修改政權轉移過程，以及保護選務官員免受威脅。

柯林斯表示，兩黨協商是希望副總統「僅擔任行政」角色，並無單方面否決選舉人團票數的權力。

參院協商人士最近幾周展開一系列行動，盼能填補選舉體制中的漏洞，兩黨國會議員均視此為當前要緊任務，這也是4月以來協商成員首次面對面集會。參院進行這些協商，部分原因在前總統川普2020年總統選舉敗選後，試圖鑽法律漏洞，想繼續掌權。

國會暴動案起源於暴民要推翻選舉人團認證的結果，圖為時任副總統潘斯(左)主持認證程序。(美聯社)

目前參議員尚未達成最終協議，不過如果協商成功，就能避免許多政治陷阱；此外，任何法案都需要至少60票，才能突破「費力把事拖」(filibuster)並在參院通過。

柯林斯會後表示，協商「相當順利」，參議員在各議題都有長足進展；一旁的聯邦參議員沙馨(Jeanne Shaheen，新罕布夏州)也贊同。

消息人士透露，目前參院協商團尚未解決的主要議題，就是要如何訂定「安全港」(safe harbor)截止日期，即各州在此日期前要確認總統選舉結果，確保票數不受國會干涉。參院兩黨協商更重視計票，並確保贏家能夠掌權。

參議員提出三種「安全港」截止日期的解決辦法，並討論若出現爭議時，聯邦法院是否該涉入。

部分支持選舉改革的共和黨人私下表示，最近多名支持確認拜登勝選的共和黨議員在初選勝出，喬治亞州最高州級官員譴責川普企圖改變選舉結果，並成功打敗川普屬意的人選，這些勝利都有助於當前的選舉改革協商。

眾院民主黨人主導國會暴亂案調查委員會，也希望他們的心力能刺激國會採取行動。