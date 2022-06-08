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通膨高得「無法接受」 葉倫：拜登紓困案並非禍首

記者張聲肇／綜合報導
財政部長葉倫7日在國會參院作證。(美聯社)
財政部長葉倫7日在國會參院作證。(美聯社)

財政部長葉倫7日反駁去年的紓困法是通貨膨脹禍首的說法，但她在參院作證時說8.3%的年通膨率高得「無法接受」，適當預算應有助減壓。

葉倫在參院財政委員會作證時說，她和聯準會主席鮑爾去年應該用「短暫」之外的字眼，描述他們預期的物價上漲時間的長短，「把通膨降下來應該是我們最優先的施政目標」。

葉倫上周接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，她不完全理解，「預期不到的大震盪和供應瓶頸對我們經濟的衝擊。」因此，她對通膨的路徑，研判「錯了」。

國會議員趁7日葉倫來參院「討預算」的機會，好好地請教她通膨的原因到底為何；如果不滿意她的答案，拜登政府急著要國會批准預算，以降低人民的痛苦，國會可以不配合。

「我們正進入一個轉折期，從歷史性的復甦轉入可能穩定且持續的成長期，完成這個轉折，是總統的計畫的重點。」葉倫並指出：「總統希望把通膨壓下來，卻不致犧牲已經獲得的經濟成長，這就是他的計畫。」

但她說，毫無疑問美國面臨「巨大的通膨壓力。通膨是目前我們最大的經濟問題」。

物價漲勢雖然稍見趨緩，但遠比聯準會設定的2%年增率高，國會預算處這個月發布的經濟展望報告，仍認為高通膨將持續到明年，原因之一則是聯邦政府為了還債付出更多利息。

它預估，今年通膨率將升為6.1%，明年降到3.1%。這表示，下半年的物價上漲率會低於目前的8.3%，仍比長期的預設底線2.3%高很多。

有經濟學者把美國物價上漲歸咎於去年政府提出、國會同意的1兆9000億元「美國救援計畫」(American Rescue Plan)預算案；葉倫不同意這種說法，說全球通膨都高，把美國通膨算在這筆預算頭上，「事實不可能是這樣」。

彭博社報導，葉倫私底下認同前財長桑默斯的看法，不能太快挹注太多錢進入經濟，應把1兆9000億元預算刪減三分之一；她公開反駁說，她從未主張縮小版的美國救援計畫，反而相信2021年迄今，和其他先進經濟體比起來，美國經濟成長強勁，這筆預算功不可沒。

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