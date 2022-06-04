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美海軍「超級大黃蜂」墜毀 飛行員喪命 非近年來首次

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

戰爭打了100天 俄烏數萬軍民喪生 經濟損失上看兆元

編譯郭宣含／綜合3日電
烏克蘭國會人權委員會表示，俄軍已毀損烏克蘭近3萬8000棟住宅大樓。圖為一名兒童3日從基輔郊區的一處被炸毀的民宅前走過。(Getty Images)
烏克蘭國會人權委員會表示，俄軍已毀損烏克蘭近3萬8000棟住宅大樓。圖為一名兒童3日從基輔郊區的一處被炸毀的民宅前走過。(Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭滿百日，至今已有數萬軍民喪生，經濟損失至少要上看以兆元計的數字，從美聯社統計令人咋舌的數字就可以一窺這場歐洲數十年來最嚴重的武裝衝突的衝擊，而至今仍看不出短期內戰爭可以結束的跡象。

死於戰禍

烏俄政府、聯合國等機構估計死傷數字時未必總在戰爭現場，這些數據可能高估或低估且難以核實。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)本周表示，目前至少有數萬名平民死亡，每天約有60至100名烏軍戰亡和逾500名烏軍受傷。烏南港口城市馬立波(Mariupol)官員回報逾2萬1000名烏克蘭平民死亡，烏東城市北頓內茨克(Sievierodonetsk)市長表示約有1500人死亡。

這些死亡數據包括俄軍直接攻擊所造成，以及因飢餓與病痛等間接影響所致。

俄國3月25日曾在國營媒體更新數字，指逾1351名俄軍陣亡和2825人受傷；不過澤倫斯基2日表示，逾3萬俄軍已陣亡，英國政府也估計俄國已損失1萬5000名軍人。

一名烏克蘭士兵與抱著嬰兒尋夫的妻子在哈爾科夫郊區相遇，喜不自禁。(路透)
一名烏克蘭士兵與抱著嬰兒尋夫的妻子在哈爾科夫郊區相遇，喜不自禁。(路透)

戰爭毀損

烏克蘭國會人權委員會表示，俄軍已毀損近3萬8000棟住宅大樓、近1900處教育機構，以及300輛車、50座鐵路橋、500間工廠和約500間醫院。

世界衛生組織(WHO)計算，今年烏克蘭醫院、救護車和醫療人員遭受296次攻擊。

逃離家園

聯合國難民署(UNHCR)估計，約680萬人在戰爭期間逃離烏克蘭，但隨著戰事轉移至東南部，約有220萬人已回國。

聯合國國際移民組織(IOM)估計，截至5月23日，逾710萬在國內流離失所，即逃離家鄉但仍待在國內的人。

占領土地

烏克蘭官員先前表示，俄國入侵後控制約7%烏克蘭領土，但澤倫斯基2日更新該數據至20%，這等於5萬8000平方公里烏國領土已受俄軍控制，總面積稍大於克羅埃西亞，或稍小於西維吉尼亞州的面積。

經濟衝擊

經濟學者貢特馬赫爾(Evgeny Gontmakher)本周在一則研究中指出，俄國現面臨逾5000起針對性制裁，約3000億元的俄國黃金和西方外匯遭凍結，俄國第一季空中運輸乘客也從810萬人降至520萬人。

基輔經濟學院(Kyiv School of Economics)指出，逾1000家企業自主制裁並限制俄國業務營運；俄國MOEX指數自戰爭後已大跌逾四分之一，也比今年初跌近40%；俄國央行上周宣布，4月年通膨率為17.8%。

烏克蘭國內生產毛額(GDP)因戰爭損失35%，直接損失逾6000億元，且無法出口約2200萬噸的穀物。澤倫斯基本周指控俄國入侵後，俄軍偷走至少50萬噸穀糧。

俄軍侵烏百日，據估已損失1萬5000名軍人。圖為在基輔附近的布查鎮被摧毀的俄軍坦...
俄軍侵烏百日，據估已損失1萬5000名軍人。圖為在基輔附近的布查鎮被摧毀的俄軍坦克。(路透)

全球餘波

戰爭進一步推升全球多地的通膨，加重食物、能源和融資成本，發展中國家影響尤其深。

倫敦和紐約原油上漲25%；非洲國家小麥進口鏈大亂，非洲發展銀行(ADB)表示非洲穀物價已攀升45%；全球約14億人可能因穀物和肥料短缺而受影響。

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