油價飆 拜登擬訪沙國 可能會晤昔定位「殺人兇手」王儲

拜登總統考慮訪問沙烏地阿拉伯，可能因此會晤先前被他定位為「殺人兇手」的沙烏地實質統治者、王儲穆罕默德‧沙爾曼(圖)。(美聯社)

油價飛漲之際，拜登 總統考慮訪問沙烏地阿拉伯 ；如果成行，將與波斯灣合作理事會(Gulf Cooperation Council，GCC)以及埃及、伊拉克、約旦等國元首見面；但也可能會晤先前被拜登定位為「殺人兇手」的沙烏地阿拉伯王儲。

波斯灣合作理事會成員包括巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國。

美聯社報導，拜登2020年競選期間曾經承諾將與沙國保持距離，但現在石油、安全等議題則讓拜登政府不得不重新思考策略利益。

如果拜登中東之行訪問期間，能與實質統治者、王儲穆罕默德‧沙爾曼(Mohammed bin Salman)碰面，將有希望讓美國高油價問題得以獲得紓解。知情人士指出，如果拜登確定出訪，十之八九會與沙爾曼會面。

報導指出，拜登與沙爾曼會面有助於化解美國與沙烏地阿拉伯之間的關係緊張，不過對拜登來說有其風險，因為拜登曾在2019年間說，沙國王室捲入「華盛頓郵報」沙裔特約記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)2018年10月在伊斯坦堡遇害的謀殺案，因此要讓沙烏地阿拉伯變成「遭排斥者」(pariah)。

中東之行 可能包括以色列

白宮 發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)1日並未評論拜登是否訪問沙國。拜登已排定6月底將訪問歐洲。

美聯社報導，拜登若前往沙國訪問，行程中將拜會沙國國王沙爾曼(King Salman)，並與沙國高層首長見面。拜登中東之行目的地可能也包括以色列。

白宮上周證實，白宮國家安全會議(National Security Council)中東事務協調主管麥格克(Brett McGurk)、國務院能源安全資深顧問霍克斯坦(Amos Hochstein)日前都前往中東訪問。國務卿布林肯(Antony Blinken)5月30日則與沙國外長通過電話。

美聯社報導，麥格克、霍克斯坦及美國駐葉門特使蘭德金(Timothy Lenderking)已經多次走訪沙烏地阿拉伯，針對能源供應與沙國官員交涉。

向來對沙國政府持反對立場的民主黨籍維吉尼亞州聯邦眾議員康諾里(Gerry Connolly)表示，美國應該重新檢討「不計一切代價支持沙烏地阿拉伯」的立場。