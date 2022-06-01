Z世代「購屋難」買不起大都市 湧向中型城市置產

圖為加州多處正在修建新房。(Getty Images)

最新研究指出，房價大漲，房貸利率開始攀升，已迫使首購族，包括剛進職場不久的Z世代(Generation Z)離開大城市，改往鹽湖城(Salt Lake City)等中型城市買屋置產。

紐約時報31日報導，線上租屋平台「放款樹」(LendingTree)報告指出，1997年到2012年間出生的Z世代，2021年在全國50大都會 區購屋族占比10%；研究員分析提供給該平台89萬用戶的抵押房貸，並且把年紀18到24歲的房貸申請人區分開來，分析他們在總申貸的占比；一個城市Z世代申請房貸的占比愈高，其排名愈靠前。

鹽湖城占居榜首，自2021年起排第一名，有16.6%的房貸撥給Z世代貸款 人；放款樹資深經濟學者錢諾(Jacob Channel)鹽湖城有金融、醫療及科技產業，很能吸引年輕專業人士。

放款樹研究報告占居前茅的都是內陸城市，愈來愈多上班族棄沿海區而去。肯塔基州路易斯維市(Louisville)以15.9%的放款比率，由前個年度的第七名升到第二名；奧克拉荷馬市(Oklahoma City)放款比15.3%，被路易斯維市擠到第三。墊底的都是貴到被人詬病的沿海城市如加州 聖荷西(San Jose)的4.5%、紐約的4.4%及舊金山的3.6%。

錢諾歸結說，遠距上班的出現，讓Z世代愈來愈有興趣住到較小城市，但報告指出，2022年升息，讓購屋較前幾年變得較困難；只是，隨著這些年輕首購族年紀增長，收入加多，對全國住居市場的影響力會更大。

錢諾表示，Z世代剛開始讀大學、初出社會、剛剛成家，估計他們未來幾十年會在房市占主導力量。