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母校德拉瓦大學畢業典禮演講 拜登：黑暗不會戰勝光明

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統28日在德拉瓦大學畢業典禮上致詞說，面對愈來愈多的暴力，大家不應再做旁觀者。(Getty Images)
拜登總統28日在德拉瓦大學畢業典禮上致詞說，面對愈來愈多的暴力，大家不應再做旁觀者。(Getty Images)

拜登總統28日參加母校德拉瓦大學的畢業典禮，向全校6000多位畢業生發表演說時，鼓勵年輕一代參與公共生活，成為國家未來的一部分，幫助美國實現理想；他也提到最近一連串的大規模槍擊案，呼籲「所有美國人在此時攜手，共同努力讓這個國家成為它可以和應該成為的樣子」。

拜登在演講中感嘆美國面臨分裂、仇恨和「信仰危機」，敦促畢業生致力癒合國家傷口；「你們這一代，比任何人都更需要回答這個問題，我們是誰？我們代表什麼？我們相信什麼？我們會是誰？」拜登說：「你們可以有所作為，可以振興國家，可以迎接我們這個時代的挑戰。」

拜登提到最近的大規模槍擊案，包括24日的德州烏瓦德鎮羅布小學19名兒童和兩名教師被殺，以及14日一名支持種族主義仇恨的槍手在紐約州水牛城超市槍殺了10名非裔。 「太多暴力，太多恐懼。太多悲傷，」拜登說：「邪惡來到德州那個小學教室，來到紐約那家雜貨店，來到太多無辜者死亡的地方。」

拜登說：「我知道，我們不能杜絕悲劇，但我們可以讓美國更安全。」

副總統賀錦麗28日在紐約州水牛城出席超市濫射案遇害者葬禮，鼓勵所有好人在碰到不公...
副總統賀錦麗28日在紐約州水牛城出席超市濫射案遇害者葬禮，鼓勵所有好人在碰到不公不義之事時，要挺身而出。(美聯社)

賀錦麗：我們不容忍暴力

副總統賀錦麗28日則出席紐約州水牛城超市槍擊案受害者葬禮；她表示，這樣的暴力行徑不會阻止美國發聲，「事情一連串地在德州、亞特蘭大、奧蘭多以及在猶太教堂發生，在這樣的時刻，需要所有愛著人的好人說出『我們不會容忍』，到此為止！」

賀錦麗還表示，「衡量實力的真正標準，不是你擊倒了誰，而是你激勵了誰。憑藉這種力量，我們不會讓小人在我們的社區中製造恐懼，我們不會害怕為對的事情挺身而出，即便有可能難以聽到和說出，也要大聲疾呼。」

拜登在典禮上也回憶起他大學畢業後加入政界，為民權而戰的時光，試圖將1960年代那段動蕩時期，與美國今日面臨的鬥爭處境相連。

他強調，「現在是你們的時刻。國內外挑戰都很巨大，但可能性亦然。美國凡事皆有可能；對美國來說，這是關鍵性的十年，我們可以選擇我們想要的未來，我們必須決定黑暗不會戰勝光明」。

拜登演講前，先獲頒德拉瓦大學傑出獎章；他曾於2004年獲榮譽學位。拜登1965年畢業於德拉瓦大學，主修歷史和政治學；德拉瓦大學公共政策與管理學院以他的名字命名。第一夫人吉兒·拜登也畢業於這所大學。這是拜登第五次應邀在母校畢業典禮演講。

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