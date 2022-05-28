屠殺成常態？美國槍枝暴力為何一再被容忍

烏瓦德鎮豎起一座座十字架，紀念在24日羅布小學濫射案中遇難的21名師生。(歐新社)

華盛頓郵報分析指出，美國槍枝數量已超過人口總數，槍枝暴力文化繼續被容忍，大屠殺已成為常態，只要攜帶武器的權利被視為完全神聖不可侵犯且不受審查，拜登 就不會是最後一個總統驚呼：「為什麼我們願意忍受這種大屠殺？為什麼我們總是讓這種事情發生？」

拜登呼籲國會採取行動緊縮槍枝法律，和十年前康乃狄州珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary)發生槍手殺害20名兒童及六名成人事件後，歐巴馬總統所做的呼籲一樣。

當年歐巴馬委託時任副總統的拜登領導推動緊縮槍枝法律，受到全國槍枝協會(NRA)領導的遊說團體影響，兩黨法案在參院被擊敗。這十年來，美國政治一直處於癱瘓狀態，大規模槍擊 事件卻一場接一場發生，造成十人死亡的水牛城槍擊案和烏瓦德殺戮事件，相隔僅十天。

年僅20歲槍手以攻擊型步槍在康州小學濫射的屠殺事件發生後近十年間，主張對槍枝加強控管的倡議團體大力奔走，希望制衡勢力龐大的「全國槍枝協會」。過去兩周，美國連續發生紐約州水牛城超市及德州小學兩起重大槍擊事件，反槍團體獲得捐款爆增，許多民眾則要求聯邦政府對於持有槍械訂定嚴格規範。

不過，華爾街日報分析，雖然槍擊案的發生讓反槍組織獲得支持增加，但以華府政治圈的影響力來看，還是比不上「全國槍枝協會」。

拜登25日發表講話，指憲法第二修正「並非絕對」，並再次呼籲他所謂的「常識」槍枝立法，強調不會對修正案權利產生負面影響。

全美槍枝數量比人口總數還多。圖為一名男子27日在休士頓舉行的全國槍枝協會年會上參觀展示的槍枝。(路透)

拜登指出，這十年來，總計發生900起校園槍擊事件。華郵 則統計，自1999年科羅拉多州哥倫邦高中(Columbine High)槍擊案以來，已有逾30萬名學生遭受槍枝暴力；沒有任何其他國家有如此可恥的紀錄。每個國家都有患有精神疾病或與社會脫節或充滿政治憤怒的迷失靈魂。但只有在美國，這些痛苦如此頻繁地在大規模槍擊事件中表現出來，導致家庭悲痛、社區破裂、總統憤怒以及太多民選官員無法團結合作。

而且，不只是聯邦層面沒能採取行動讓潛在殺手更難擁有和使用槍枝，各州還更加朝相反方向發展。為防止槍枝暴力成立的吉福茲法律中心（The Giffords Law Center to Prevent Gun Violence）報告指稱，2021年美國有十幾個州頒布法律「阻止執行美國適度槍枝法」；多個州廢除槍枝擁有者須取得攜帶隱藏武器許可證的法律；有21州允許在沒有任何背景調查或安全培訓情況下，購買和攜帶武器進入公共場所。

華郵指出，任何法律都無法制止一切犯罪，但美國在槍枝方面的問題既獨特又突出。長期以來，公共輿論一直支持採取更多限槍行動，但共和黨政客卻向基本盤中聲音最大的那群人低頭；不論那些聲音是來自普通公民、全國槍枝協會或槍枝製造商，他們都將任何限制措施視為是邁向沒收槍枝的一步。