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奶粉大缺 心急家長向歐洲訂貨 開啟黑市大門

編譯林梅婕／綜合22日電
多州商店貨架上的嬰兒配方奶缺貨，甚至已經斷貸。(Getty Images)
多州商店貨架上的嬰兒配方奶缺貨，甚至已經斷貸。(Getty Images)

嬰兒配方奶粉持續缺貨，拜登政府祭出「國防生產法」(Defense Production Act)緊急從外國進貨；然而，全球配方奶粉最大產地和出口地區歐洲仍受制於美國當局的進口禁令，許多極受歡迎的歐洲大廠因不符合進口規範，未來是否會被允許進口到美國仍是個未知數，心急如焚的家長們只能透過其他方法親自向歐洲訂貨，卻開啟黑市的大門。

受到新冠肺炎疫情後的缺工問題、亞培(Abbott)在密西根州的工廠停擺，大大重創全美配方奶粉的供應鏈；加上其他美國本土的奶粉生產商如Bobbie Baby Formula無法及時提升產量，迫使當局轉向海外市場求援。

●歐奶不符美規 FDA限制進口

礙於許多歐洲生產的配方奶粉沒有提供英文的食用保存說明和營養標示，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)至今仍嚴格限制歐洲奶粉的進口；德國喜寶(Hipp)、瑞士和樂貝貝(Holle)和英國Kendamil等大廠也都未向FDA註冊，進口可能持續延宕。

此外，歐洲和美國奶粉在食用規範上也有一些差異，例如歐洲奶粉需要的水量較少，保存的溫度也不同；但最主要莫過於產品出問題時，歐洲公司難以向美國消費者進行召回，喜寶和和樂貝貝更未針對美國市場在這方面投入更多成本。

儘管如此，歐洲奶粉仍深受美國家長的喜愛，有些人聲稱寶寶改換食用歐洲奶粉後減少胃酸逆流和食物不耐的反應，認為比較健康；而且美國奶粉也經常不符合歐盟的食品管制規範，包括成份含玉米糖漿等。

如今配方奶粉大缺，美國家長只能自行進口，甚至開始對外銷售，還自行翻譯提供英文的食用說明和營養標示；但去年當局積極搜查這些不法進口的業者，使得歐洲奶粉再次缺貨。

●部分消費者：貨品卡關或遭銷毀

有些家長控訴，自己花錢買的歐洲奶粉仍被扣留在美國海關；一名家長表示，自己最近訂了將近700元的歐洲奶粉遭到海關銷毀。

華爾街日報(WSJ)的報導分析，FDA的作法可能造成反效果，使家長們不得不向未經核實的賣家購買，進而造成不肖業者大量囤貨，同時也凸顯美國當局對歐洲商品的不信任；儘管FDA最近放寬進口限制，一切也只是暫時的，並不足以成為歐洲生產商深入美國市場的誘因。

該報導建議，FDA可為歐洲奶粉提供英文說明書和標示，或加強與歐洲食品安全局的合作，讓商品召回更有效率。

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