競爭太少、管制太多…配方奶粉危機 驚爆制度漏洞

配方奶粉危機延燒，引發各界關注。圖為麻州公益組織把一罐嬰兒配方奶粉交給需要的母親。(Getty Images)

美國配方奶粉業價值逾40億元，但企業和政府之間其實是相互依賴以維持國家供應的關係，配方奶粉管制太多又缺乏競爭；這次的短缺危機，完全暴露出這種長期依存關係下的潛在缺陷和制度漏洞。

嬰兒配方奶粉是美國監管最嚴格食品之一，新進入者門檻很高，自1950年代亞培公司(Abbott Laboratories)出品的心美力(Similac)和利潔時公司(Reckitt Benckiser Group)出品的美贊臣(enfamil)兩個品牌進入市場以來，鮮少有品牌能挑戰成功；歐睿(Euromonitor)市調研究數據顯示，去年亞培和利潔時占全美80%嬰幼兒配方奶粉銷售額；與此同時，美國的法規還限制國際品牌配方奶粉自他國銷入美國。

聯邦政府 是嬰兒配方奶粉最大買家，聯邦政府的婦女、嬰兒和兒童營養補充計畫(Women, Infants and Children supplemental nutrition program，簡稱WIC)免費提供各家庭配方奶粉；這樣的獨家銷售合同制度，讓主要配方奶粉品牌在全美各州占據大部分市場，結果是缺乏競爭和靈活度；當出現問題時，很容易大受衝擊。

新的配方奶粉製造商ByHeart創始人兼執行長貝爾德格倫 (Ron Belldegrun) 就說：「大家其實都不明白我們的嬰兒營養供應鏈 有多脆弱。」該公司嬰兒配方奶粉投入4000萬元和五年時間開設工廠，八周前開始生產，另外還以數百萬元用於研發、臨床研究並符合食品暨藥物管理局(FDA )的許多要求。

由於疫情封鎖中斷供應鏈，嬰兒配方奶粉2020年初首次在商店貨架上變得稀缺；今年2月，負責全美五分之一產量的亞培公司遭食品安全監管機構調查可能有致命污染後，停止其最大工廠生產；日前亞培雖已與FDA達成工廠重啟協議，但需兩周時間才能重新開始生產，再過六到八周新貨才會上架。

配方奶粉製造商和零售商表示，由於提高產量面臨限制，將配方奶粉送到正確地方仍存在挑戰，可能需要數月時間才能完全恢復正常供應。

一些消費者權益倡議者表示，國會和白宮等了太久才採取行動，最近的措施也未能解決配方奶粉生產和嬰兒營養方面的長期結構性問題；母嬰權利組織MomsRising執行長羅伊-芬克貝納(Kristin Rowe-Finkbeiner)表示，「配方奶粉短缺危機，對我們所面臨的制度性問題，絕對是當頭棒喝。」