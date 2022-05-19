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拜登將訪三星晶圓廠 著眼產業聯盟

編譯陳律安／綜合外電
美國總統拜登定20日訪問三星的晶圓廠。路透
美國總統拜登定20日訪問三星的晶圓廠。路透

韓國時報報導，美國總統拜登將在20日訪問南韓，南韓晶片產業專家19日透露，他在赴韓訪問的第一天，就會與南韓總統尹錫悅參訪三星電子在平澤的晶圓廠，以強化美韓技術同盟。

專家表示，美國總統以參訪全球最大晶圓廠作為訪韓行程的第一站，凸顯美國加強與南韓這個亞洲第四大經濟體的經濟合作關係，合作打造自外於中國大陸的全新半導體和高科技零組件供應鏈。

世宗大學商業管理教授金大中（音譯）說，南韓已表達參與印太經濟架構（IPEF）的意願，這是美國領軍的貿易協定。未來各產業的晶片用量篤定持續擴大，因此拜登希望藉由訪問三星的工廠，強化與南韓的合作關係。全球70%的記憶體晶片由三星生產。

為反制大陸日益擴大的影響力，美國政府已確認將在拜登的亞洲行啟動IPEF。IPEF的目標是強化美國與印太地區盟國在供應鏈網路等領域的合作關係。除了南韓外，包括日本、澳洲、紐西蘭、新加坡及菲律賓等國已透露加入IPEF的意願。

在經歷過去一到兩年間，晶片短缺導致的供應鏈亂象後，拜登對美國重拾對晶片製造事業的控制，已展現濃厚的興趣。美國過去因勞動成本上揚，晶片製造產業轉移至南韓、台灣、日本及中國大陸。

另一位專家說，拜登可能施壓三星加碼在美國的投資，協助美國與中國大陸這個世界工廠脫鉤的努力。韓國產業經貿研究院（KIET）資深研究員金陽彭（音譯）說，拜登希望建立一個以美國為中心的供應鏈網路，「我想美國總統拜登參訪三星的南韓工廠，是為了要求三星擴大在美國的投資」。

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