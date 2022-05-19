通膨嚴峻 道指狂瀉1164點…華爾街拋售 加劇衰退隱憂

萬物皆瘋漲。圖為消費者在加州一家超市購買食品。(Getty Images)

在兩大主要零售商接連發布財報並警告成本壓力比預期更嚴峻後，美股18日重現拋售，道瓊工業平均指數(DJI)創下2020年來單日最大跌點；這證實投資 人對通膨上升、以及重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂。

由於燃料和補償成本增加，目標百貨 (Target)第一季獲利遠低於華爾街的估計，股價暴跌24.9%；目標百貨還發現，電視等非必需品的銷售低於預期。

沃爾瑪 (Walmart)17日公布的財報獲利也低於預期，原因為燃料和勞力成本增加；沃爾瑪股價17日收盤下跌11%，18日再下跌6.8%。

道指下跌1164.52點或3.57%至3萬1490.07點，為2020年6月以來最大跌幅，也是2021年3月來最低點。

史坦普500指數(S&P 500)下跌165.17點或4.04%至3923.68點，為2020年6月以來最大跌點。

那斯達克綜合指數(Nasdaq Composite)下跌566.37點或4.73%至1萬1418.15點，為5月5日以來最大跌幅。

華爾街的拋售全面而激烈，只有八支史指成份股上揚。

FactSet數據顯示，這是今年道指第五次跌逾800點，且全部發生在拋售加劇的過去一個月內。

Verdence Capital Advisors投資長霍曼(Megan Horneman)說，「消費者面臨挑戰，去年底開始看到消費者使用信用卡來支付上漲的食品價格和能源價格，如今情況更糟。這將傷害那些領先的零售業者，包括沃爾瑪」。

Bokeh Capital創始人佛瑞斯特(Kim Forrest)說，「很明顯，運輸成本很重要，影響一些最大型的公司」。

其他零售商因目標百貨的上季獲利低落而同受打擊，SPDR S&P Retail ETF下跌8.3%。亞馬遜(Amazon)下跌7.2%，百思買(Best Buy)跌幅10.5%。

廉價商店Dollar General下跌11.1%，Dollar Tree則下跌14.4%。梅西百貨(Macy's)下跌10.7%，而科爾百貨(Kohl's)下跌11%。

購物者減少購買戶外用品，勞氏(Lowe's)第一季財報銷售未達預期，股價下跌5.3%。

Cresset Capital創始夥伴阿布林(Jack Ablin)說：「任何依賴家庭和可自由支配購買的公司都可能在本季遭受重創，因為許多可自由支配的收入都流向食品和能源價格。」

股票和其他風險資產受到通膨和聯準會(Fed)試圖升息抑制物價上漲壓力，導致人們擔心潛在的經濟衰退。

以辨識市場泡沫聞名的投資客格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)18日接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)節目「The Exchange」訪問時說，當前經濟低迷比2000年科技泡沫還嚴重，股票損失可能再增一倍以上。

他說，「前幾天，史指下跌約19.9%，那指已跌約27%。我會說至少，可能還會再跌兩倍」。

指標十年期美債殖利率在18日上午短暫突破3%後跌至2.9%以下。

道指連七周下跌，但過去三個交易日已止穩；史指上周跌至熊市邊緣，較歷史高點低近20%。

目標百貨(Target)發布財報並警告成本壓力上升。圖為消費者18日在邁阿密市一家目標百貨購物。(Getty Images) 油價居高不下，一再創紀錄。圖為洛杉磯市的一個加油站。(Getty Images) 投資人對通膨上漲的擔憂重創股市，道瓊工業平均指數(DJI)18日創下2020年以來單日最大跌幅。(美聯社)