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「大排擠理論」致紐約水牛城槍案 媒體與政客推一把

編譯洪毅／綜合16日電
聯邦探員到水牛城超市蒐集槍擊案證據，圖中可見玻璃窗彈孔累累。(路透)
聯邦探員到水牛城超市蒐集槍擊案證據，圖中可見玻璃窗彈孔累累。(路透)

「大排擠理論」(Great replacement)信奉者、18歲的甘德倫(Payton Gendron)犯下紐約州水牛城14日槍擊案；但民調指出，有許多民眾已相信此理論，讓外界關注其中的極端思想的後果，以及媒體、政治人物在這當中的推波助瀾的角色。

「大排擠理論」為一陰謀論，信奉者相信，自家建立的文化、文明，將被外來者所取代、甚至摧毀；不少情況下，這是奠基於相信白人建立的國家更為優越，然後對其他族裔的拒斥等。

美聯社近期一份民調顯示，高達三分之一民眾相信「有人在推動讓移民取代美國原生人口，以達成政治目的」，顯示相當多的民眾，其實多多少少認同大排擠理論的部分內容。

媒體、以及政治人物的煽動，可能是讓非常多人相信大排擠理論的主因；其中最受矚目的名嘴就是福斯新聞(Fox News)主持人卡爾森(Tucker Carlson)，他曾在去年4月的節目上說，民主黨正試圖讓「第三世界的新國民、也是更加順從的選民，取代現在的選民們」。

國會眾議員麗茲錢尼譴責一些共和黨議員助長白人至上主義。(美聯社)
國會眾議員麗茲錢尼譴責一些共和黨議員助長白人至上主義。(美聯社)

其他提到大排擠理論概念的政治人物，包括共和黨籍的前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)、眾院共和黨會議主席艾麗斯‧史提法尼克(Elise Stefanik)、眾議員蓋茨(Matt Gaetz)等。

共和黨聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)就說，眾院共和黨領導層讓「白人國家主義、白人至上主義、反猶太主義」大行其道；同黨的聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)也批評共和黨領導層在事件後沒有譴責種族主義，並指責這些人推動、或縱容大排擠理論發酵。

固然從卡爾森到政治人物，幾乎不會將「取代」與「族裔」做連結；共和黨籍的德州國會眾議員羅伊(Chip Roy)還曾說過，他歡迎更多西語裔人士加入德州，以「取代」那些「白人左翼分子」。

哥倫比亞大學歷史學者妮可·賀米爾(Nicole Hemmer)表示，像卡爾森這樣的名嘴，可以單純引介一個觀點，然後閱聽人可以到網路上查找相關訊息，接觸到更為激進思想，而且憑藉這些檯面上的人物，讓他們並不自覺自己的思想有多偏激。

數據也顯示，要說媒體與大排擠理論發酵無關幾乎是不可能的；大排擠理論在本次事件之前，在網路的搜尋量曾有三次高峰，前兩次是基督城及艾爾帕索的槍擊案，而第三次就是卡爾森去年4月大談「取代」議題的時候。

國會議員金辛格譴責史提法尼克助長「大排擠」理論。(取自推特)
國會議員金辛格譴責史提法尼克助長「大排擠」理論。(取自推特)

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