水牛城濫殺案 槍手密謀數月 鎖定非裔社區下手

紐約州水牛城超市14日發生濫殺慘案，有10人遇害。當地居民15日紛紛獻花致意，表示哀悼。(美聯社)

在紐約州水牛城超市犯下槍擊血案的18歲甘德倫(Payton Gendron)密謀攻擊數月，犯案前上網公開180頁白人至上 主義宣言，支持多場大屠殺事件，犯案槍枝上寫有拼錯字的威斯康辛州「跳舞奶奶」名字，自視為白人復仇；甘德倫在事前先調查作案地點的人口組成，專挑非裔 為主的社區下手，還提前一天到場「偵察」，殺害非裔的目的明確；當局逮捕甘德倫後，考量他曾試圖尋短，將他列入自殺觀察名單。

紐約州水牛城超市濫殺慘案，當地居民15日上街抗議種族歧視的槍擊暴行。(美聯社)

預先勘查現場 意圖殺害更多非裔

警方匿名人士指出，住在紐約州康克林(Conklin)的甘德倫駕車200哩到水牛城作案，不僅事先調查作案地點的人口組成，瞄準非裔為主的社區，還事先勘查情況，殺害愈多非裔愈好的意圖明顯；甘德倫住的康克林居民約5000人，逾95%為白人，非裔僅占0.6%。

這起悲劇造成10死三傷，其中11人是非裔；哀悼民眾15日聚在案發超市附近，高呼「非裔的人命也是命」(BLM)口號，悼念死前剛到療養院探視丈夫的86歲女性以及超市保全等罹難者。牧師沃登-格林(Denise Walden-Glenn)說：「有人內心充斥仇恨，摧毀並糟蹋我們的社區。」

紐約州水牛城超市濫殺案，有10人遇害。當地居民15日紛紛獻花致意，表示哀悼。(美聯社)

民眾哀悼 拜登 17日訪水牛城慰遺屬

拜登總統15日在國會山莊年度紀念執法殉職員警典禮上表示：「我們必須努力，仇恨仍是美國靈魂的污點。」

白宮稍晚宣布，拜登與第一夫人17日將探訪水牛城，慰問受害者家屬。

初步調查顯示，甘德倫常瀏覽倡議白人至上意識形態和種族陰謀論網站，特愛搜尋2019年紐西蘭基督城清真寺槍擊案，以及2011年奧斯陸夏令營屠殺77人的「挪威殺人魔」布列維克(Anders Breivik)。

警方透露，紐約州水牛城超市濫殺的18歲槍手甘德倫，確定是種族歧視犯案，而且作案早有預謀，專挑非裔社區。圖甘德倫的檢方刑事照。(Getty Images)

作案前上傳180頁仇恨宣言 自詡白人至上

甘德倫犯案前上傳180頁的作案宣言，內容詳述激進動機和犯案步驟，且認同殺害51人的紐西蘭清真寺凶手塔蘭(Brenton Tarrant)。

甘德倫在宣言中自詡白人至上主義者、反猶太主義，且認為全球白人的低出生率堪比「危機」，「終將導致完全的歐洲種族與文化取代」。

調查人員認為這份宣言屬實且符合甘德倫的多項個人特質，但仍待進一步分析他的電腦後才能驗證。

甘德倫犯案時開Twitch串流直播，Twitch表示，在兩分鐘內就切斷訊號，矢言強化社群媒體安全。

作案槍枝上寫「跳舞奶奶」還拼錯字

雖然影片很快斷訊，眼尖民眾仍發現，甘德倫的作案槍枝上寫有跳舞奶奶維吉尼亞‧索倫森(Virginia Sorenson)的名字，但他拼錯了「維吉尼亞」。

79歲的索倫森去年底死於聖誕遊行衝撞事件，非裔的布魯克斯(Darrell Brooks Jr.)駕駛多功能車衝撞遊行隊伍，造成6死62傷，其中首當其衝的正是密爾瓦基跳舞奶奶表演團。

兇嫌就擒前 曾拿槍抵下巴試圖自殺

紐約州水牛市所在的伊利郡(Erie County)警察局長賈西亞(John Garcia)說，甘德倫束手就擒前，「曾拿槍抵在下巴」試圖尋短，警局將「派員監督並以監視器密切觀察，同時將他與其他嫌犯分開監禁」。