科技股領跌 道瓊連6挫 美股今年已蒸發7兆

美國股市2020年以來的狂歡似乎將盡，12日持續往今年最低點下探。圖為紐約證交所交易員緊張地盯著屏幕。(Getty Images)

加密貨幣1天消失2000億

美國股市2020年以來的狂歡似乎將盡，12日連6跌，持續往今年最低點下探，過去表現最亮眼的科技股依然難挽頹勢；史坦普500指數 已蒸發超過7兆元的市值，該指數自去年12月底以來下跌了近19%。道瓊斯指數在5月12日下跌約450點，近14%。同時，加密貨幣12日亦遭血洗，一天內抹去超過2000億元的市值。

加密貨幣12日遭血洗，一天內抹去超過2000億元的市值。(美聯社)

道瓊工業指數(Dow Jones)12日微跌0.33%至3萬1730點，今年以來下跌13.27%；史坦普500指數(S&P 500)微跌0.13%至3930點，今年以來下跌18.06%；兩指數持續下探今年最低點。

史坦普500 瀕臨熊市

跌幅超過20%通常就會被認定為進入空頭市場，也就是落入「熊市」，這代表史坦普500指數已經瀕臨熊市；至於以科技股為主的那斯達克指數(Nasdaq)更早已如此：12日微漲0.06%至1萬1371點，但今年以來的跌幅高達28.18%。

知名科技股跌落神壇

以科技股為主的那斯達克指數(Nasdaq)跌幅最深，已落入「熊市」。(美聯社)

事實上，史坦普500指數的頹勢乃遭到過去表現極為亮眼的科技股拖累，Google母公司Alphabet、亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、臉書母公司Meta、微軟(Microsoft)、特斯拉(Tesla)等曾經最炙手可熱的股票，如今全部跌入熊市。

至於網飛(Netflix)，今年以來的跌幅高達70.82%，是史坦普500指數今年以來表現最差的股票。

比特幣一度跌破2.6萬

此外，加密貨幣12日遭到血洗，一天內抹去高達2000億元的市值；比特幣(Bitcoin)價值一度跌破2萬6000元，為過去16個月以來首見，雖然目前已收回跌勢至逾2萬9000元，但在半年前時，比特幣價值還超過6萬元。

除經濟面的憂慮之外，加密貨幣市場中理應的避風港「穩定幣」(Stablecoin)因為投資人撤出而暴跌，例如曾經與美元以1比1掛鉤的TerraUSD，上周與美元脫勾後，11日一度跌破30分，更惡化投資人情緒，讓市場出現「死亡螺旋」。

由於新冠疫情依然困擾中國等地，再加上11日發布的通膨8.3%的數據，可能促使聯準會加速升息等，讓市場擔憂經濟成長動能熄火；市場調查商Bespoke的數據顯示，那斯達克指數在30個交易日內跌入熊市，過去曾出現過11次，其中九次與經濟衰退相伴而生。

市場超賣 待谷底反彈

有線電視新聞網(CNN)的「市場恐慌及貪婪指數」(Business Fear & Greed Index)顯示，目前市場正處於「最為恐慌」的狀態，顯示市場目前處於超賣狀態，但仍有望在一段時間後谷底反彈。