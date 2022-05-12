拜登訪伊州 承諾幫農民增產 降低糧價對抗通膨
總統拜登11日藉著訪問伊利諾州一個家族式農場，強調隨著政府開展多項增加收成的政策，一定會緩解俄烏戰爭導致全球飆漲的農產品價格，減緩民眾的雜貨開支。
拜登說要感謝農民，因為他們是民主的糧倉；又說確保美國農產品的出口，可以彌補烏克蘭供應的缺口。
拜登政府早前宣布三項政策協助全國農民應全球挑戰，包括對國內化肥生產的資助翻倍至5億元，提供更多有關植物及土地需求的農場管理工具，以及努力提高每年可種植兩造的地方數量，讓農民更有效的利用他們的土地。
而拜登參訪占地800英畝的奧康納農場(O'Connor Farms)正是兩造種植，目前種的小麥將於7月收成，之後會在同一土地種植大豆。
拜登說，目前烏克蘭儲存有2000萬噸小麥和玉米，儘管存在挑戰，但美國及盟國正試圖幫助運出這些殼物，緩解供應問題。
拜登這次到訪，為他提供了機會應對影響期中選舉的兩個挑戰，包括他的支持率一直受到高通膨拖累而下滑，其次是加強美國的獨特作用，緩解俄烏戰爭帶來的挑戰，包括在糧食價格方面。
根據聯合國糧食及農業組織數據，全球4月份的食品價格指數較上年同期上漲了近 30%，美國人也難倖免，食品價格比一年前上漲了 9.4%，是41年來的最大漲幅。
儘管拜登政府聲稱會幫助美國農民增產，但美國可以生產小麥來彌補短缺仍是有限度的。農業部3月份估計，今年小麥種植面積為4740萬英畝，僅比 2021年增加 1%，是自1919 年有記錄以來，小麥種植面積的第五低。
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