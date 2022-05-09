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紀念「二戰勝利日」俄國秀出軍力 德法追求和平

編譯洪毅／綜合8日電
遭到俄羅斯控制的喬治亞(格魯吉亞)共和國首都提比里斯，民眾手持「5月9日俄羅斯國恥日」，表示抗議普亭侵略烏克蘭。(美聯社)
遭到俄羅斯控制的喬治亞(格魯吉亞)共和國首都提比里斯，民眾手持「5月9日俄羅斯國恥日」，表示抗議普亭侵略烏克蘭。(美聯社)

5月9日這一天，在俄羅斯是慶祝納粹德國向蘇聯投降的「勝利日」，在歐洲則是紀念歐盟誕生的「歐洲日」。「紐約時報」分析報導，在俄國入侵烏克蘭的當下，這兩個紀念日將是兩個迥然不同的心境的衝突，一方是充滿報復心理、相信鐵血才是一切的統治者，另一方則相信和平、然後發展才是崇高的追求目標。

報導說，最近十多年來，那個曾經譴責史達林及卡廷大屠殺，說俄羅斯不可能只活在過去，要在路中與歐洲相會、一道走下去的俄國總統普亭已經消失無蹤；現在的普亭相信，歐洲的和平繁榮都是蘇聯「孤軍奮戰的犧牲」的成果，歐洲對俄國是「忘恩負義」的。

俄羅斯9日將以盛大閱兵來紀念二次世界大戰勝利日，強調對烏克蘭戰爭的正當性，普亭總...
俄羅斯9日將以盛大閱兵來紀念二次世界大戰勝利日，強調對烏克蘭戰爭的正當性，普亭總統可能有重大宣布。圖為8日在聖彼得堡冬宮廣場上警衛駐守俄製T-72新式坦克。(美聯社)

勝利日逐漸成為普亭強化軍國主義、英雄主義、愛國主義的場合，傳達俄羅斯尚武精神與道德淪喪歐美的對比訊息；今年，普亭必要再次傳達「粉碎納粹烏克蘭」之類的「勝利消息」，一場不單是針對烏國日漸親歐的戰爭，也是意圖恢復昔日帝俄輝煌的戰爭，更是一場向「曾經羞辱蘇聯而不可原諒的歐美」叫板的戰爭。

俄國軍國主義不斷上升，已經到達一種近乎神祕學的宗教性境界，讓法國、德國長期提倡的「結盟換取和平」的理念，如今幾乎成為空想：普亭認為槍砲才是硬道理，優於歐盟那種追求經貿繁榮，也輕視那種相信經貿往來能換取和平的構想。

但事實上，72年前的5月9日，法國外交部長舒曼(Robert Schuman)提出歐盟的雛型前身時，叫做「歐洲煤鋼共同體」(ECSC)，目的是要讓歐洲國家共同管理煤鋼，於是乎，這終結了法國與德國的戰爭史，就算兩國要發動戰爭，也是「戰爭物資上變得不可能」。

法國總統8日在巴黎凱旋門無名烈士墓前獻花致敬，紀念二次世界大戰勝利日。(美聯社)
法國總統8日在巴黎凱旋門無名烈士墓前獻花致敬，紀念二次世界大戰勝利日。(美聯社)

身為將歐盟主權獨立性提高至「戰略自主」的提倡者，法國總統馬克宏勢必將在5月9日這天，將當年舒曼擘劃的和平藍圖，與普亭的入侵作出一番對比。

現在，歐洲更加統合的呼聲愈來愈大，歐洲不能沒有普亭的聲音愈來愈小，美國參與的跨大西洋聯盟可能將再次強化，才會有更強大的歐盟；美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)就說，他希望的是「俄羅斯永遠遭到削弱」。

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    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

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普亭 歐盟 俄羅斯

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