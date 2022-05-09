母親節吉兒密訪烏克蘭 美烏第一夫人會晤 呼籲停止戰爭

母親節當天，第一夫人吉兒．拜登(左)8日訪問烏克蘭，在烏日霍羅德鎮的小學外，受到烏克蘭第一夫人歐蓮娜‧澤倫斯卡(右)贈花歡迎。(路透)

第一夫人吉兒‧拜登 (Jill Biden)8日突訪烏國，會晤烏克蘭第一夫人歐蓮娜‧澤倫斯卡(Olena Zelenska)，美國駐烏國代理大使克維恩(Kristina Kvien)重返烏國首都基輔；加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)8日也突訪基輔，會見烏國總統澤倫斯基 ，重申俄羅斯總統普亭應為戰爭罪負責，宣布加碼軍援烏國並準備重啟大使館 ；此外，德國聯邦議院議長巴斯(Bärbel Bas)8日也到基輔，與澤倫斯基視訊會談，紀念第二次世界大戰受害者並討論烏國加入歐盟的目標，一天之內多國政要為烏克蘭打氣支持。

俄烏開戰以來 歐蓮娜首露面

吉兒選在母親節秘密乘車到烏克蘭靠近斯洛伐克邊境的烏日霍羅德鎮(Uzhhorod)與歐蓮娜見面，這是俄國侵烏以來，歐蓮娜首度公開露面。

母親節當天，第一夫人吉兒．拜登(左)8日訪問烏克蘭，與烏克蘭第一夫人歐蓮娜‧澤倫斯卡(右)，探視烏日霍羅德鎮的小學，手摺紙熊，做為母親節禮物。(美聯社)

吉兒告訴歐蓮娜：「我想在母親節這天來，我認為向烏國人民展現這場戰爭殘酷且必須停止，強調美國人支持烏國人很重要。」

歐蓮娜感謝吉兒的慷慨舉止，說道：「我們了解美國第一夫人在戰時遠道而來的心意，軍事行動每天上演，警報天天作響，今天也不例外。」

美烏第一夫人在暫時收容烏國難民的學校見面，接著舉行閉門會談。

拜登想訪烏 礙於安全難成行

美聯社指出，吉兒此行代替夫婿拜登總統履行個人外交義務，這是拜登想做卻礙於安全等考量不便進行的外訪。

拜登3月出訪波蘭時，對於他無法入境烏國見證第一手情況感到失望；白宮上周重申拜登想訪烏，但尚無計畫。

美國駐烏代理大使 重返基輔

另外，美國駐烏代理大使克維恩8日推文寫道：「剛抵達基輔！很高興在歐洲勝利日回來，榮耀歸於烏國！我們支持烏國。」

國務院資深官員表示，克維恩在國務院安全小組護衛下返抵基輔，「這是暫時造訪，不表示駐基輔大使館馬上會重開」；美方2月關閉基輔大使館，國務卿布林肯(Antony Blinken)上月訪烏時說，將盡快重啟大使館。

加拿大總理杜魯多8日 造訪基輔，會見澤倫斯基總統。(美聯社)

加總理杜魯多會澤倫斯基 提供更多軍援

另外，杜魯多8日也造訪基輔會見澤倫斯基，他說：「我宣布提供更多軍援，如空拍機、衛星圖像、小型武器、彈藥等，還有排除地雷資金，並準備制裁40名俄國人與五個企業，他們都是普亭的共犯，普亭應為其令人髮指的戰爭罪負責。」

杜魯多此行走訪基輔郊外的伊爾平鎮(Irpin)，見證這場戰爭有多殘酷；他說，加國正準備重啟大使館，且將取消明年所有烏國產品關稅。

德議長訪基輔 會見烏國總理

巴斯8日搭乘列車抵達基輔，會見烏國總理什米加爾(Denys Shmyhal)並與澤倫斯基視訊，討論軍援烏國並紀念二戰受害者。

德方已同意提供自走砲等重武器給基輔，改變過往考量納粹歷史而不向戰區提供重武器的政策。

什米加爾推文寫道：「烏國捍衛民主世界付出高昂代價，在與巴斯會晤時強調了這點。仰賴我們夥伴德國的支持收復國土並加入歐盟，一起阻止俄國！」